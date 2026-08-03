Der RSV-Trainer blickt mit Blick auf den Kader weitgehend positiv auf die anstehende Auswärtspartie, muss jedoch eine personelle Fehlstelle kompensieren. Trainer Thomas Franke erklärt zur Personallage: „Bis auf Ali Mohammed Kasola zur Vorwoche sind alle Mann an Bord.“ Ali Mohammed Kasola steht der Mannschaft nach seiner Gelb-Roten Karte aus der vergangenen Partie nicht zur Verfügung.

Trotz des gelungenen Saisonstarts schiebt der Coach der Stahnsdorfer die Favoritenrolle unmissverständlich dem Gastgeber zu. Trainer Thomas Franke blickt aufmerksam auf die mentale Verfassung seiner Mannschaft: „Wir gehen als klarer Außenseiter in diese Partie und ich bin echt gespannt, wie meine Jungs mit diesem Druck von außerhalb klarkommen.“

Fokus auf die Außenseiterrolle und den Druck von außen

Rückenwind aus dem zurückliegenden Heimerfolg

Die Eintracht reist mit dem positiven Gefühl des jüngsten Dreiers nach Thüringen. Vor 318 Zuschauern bezwang der RSV im Brandenburg-Duell den FSV 63 Luckenwalde mit 3:0. In diesem Match trafen Tim Göth in der 28. Minute, Ernes Smailovic in der 33. Minute und Endi Jupolli in der 71. Minute zum Sieg, während Ali Mohammed Kasola in der 51. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde.

Die Ausgangslage in der Tabelle der Regionalliga Nordost

Mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 4:1 rangiert der RSV Eintracht 1949 nach zwei absolvierten Partien auf dem 5. Tabellenplatz. Der kommende Gegner FC Carl Zeiss Jena belegt mit drei Zählern und 2:2 Toren derzeit den 9. Rang. Die Spitzenposition hält der Chemnitzer FC (6 Punkte, 7:0 Tore) vor dem 1. FC Magdeburg II (4 Punkte, 8:4 Tore), dem FC Rot-Weiß Erfurt (4 Punkte, 5:2 Tore) und dem Greifswalder FC (4 Punkte, 5:2 Tore).

Anpfiff am Dienstagabend in Jena

Die Begegnung des 3. Spieltags zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem RSV Eintracht 1949 wird am morgigen Dienstag, dem 04.08.2026, um 19 Uhr angepfiffen.