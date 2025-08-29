Gespaltenes Bietigheim: Germania oben auf, Absteiger Croatia punktlos

Nach zwei Spieltagen zeigt sich ein klares Bild in der Bezirksliga Enz/Murr: Germania Bietigheim und TSV Münchingen führen die Liga mit makelloser Bilanz an und werden auch am dritten Spieltag ihre Ambitionen unterstreichen wollen. FC Marbach hat sich als Verfolger etabliert, während Teams wie TSV Phönix Lomersheim oder FSV 08 Bietigheim-Bissingen II bisher noch auf ihren ersten Sieg warten. In der unteren Tabellenhälfte steht NK Croatia Bietigheim noch ohne Punkt da, während SV Salamander Kornwestheim erst am 3. Spieltag erstmals eingreift.
---
Spitzenreiter Germania Bietigheim reist als ungeschlagener Tabellenführer an. Mit zwei Siegen und einem Torverhältnis von 6:1 stehen die Gastgeber weiterhin stabil. FC Marbach konnte bisher einen Sieg und ein Unentschieden einfahren, es bleibt das Duell des Tabellenführers gegen einen starken Verfolger.
---
NK Croatia Bietigheim ist noch punktlos und muss dringend Ergebnisse liefern, um nicht früh den Anschluss zu verlieren. TV Aldingen steht im Mittelfeld der Tabelle, mit einem Sieg und einer Niederlage bisher, und wird versuchen, die drei Punkte aus Bietigheim mitzunehmen.
---
Beide Teams konnten bislang keinen Sieg verbuchen. Merklingen steht mit nur einem Punkt aus zwei Spielen knapp über dem Tabellenende, Phönix Lomersheim mit zwei Unentschieden im Mittelfeld. Beide Mannschaften sind auf den ersten Saisonsieg aus, Spannung garantiert.
---
Heimsheim hat bisher noch keine Punkte gesammelt, Bietigheim-Bissingen II ebenfalls zwei Spiele ohne Sieg. Ein Duell, bei dem beide Teams auf den ersten Erfolg hoffen.
---
Münchingen führt die Tabelle mit zwei Siegen und 6:2 Toren zusammen mit Germania Bietigheim an. TASV Hessigheim konnte bisher erst ein Spiel bestreiten und steht mit einem 1:3 auf dem letzten Platz. Ein klarer Favorit für den Auswärtssieg zeichnet sich ab.
---
Pattonville hat nach zwei Spielen drei Punkte und ein Torverhältnis von 9:6. Besigheim konnte bisher nur ein Unentschieden erreichen. Pattonville ist daher Favorit, will aber zuhause die Serie fortsetzen.
---
Pflugfelden steht mit einem Spiel, einem Sieg und einem Torverhältnis von 3:2 auf dem sechsten Platz. AKV B.G. Ludwigsburg hat nach zwei Spielen drei Punkte und 8:9 Tore. Ein Duell der Mittelfeldteams mit Chancen auf Punkte für beide Seiten.
---
Löchgau II hat bisher ein Spiel absolviert und ein Unentschieden (4:4) herausgeholt. Kornwestheim wartet bislang noch auf das erste Spiel. Ein Duell, bei dem Löchgau II auf den ersten Saisonsieg drängt, während Kornwestheim erfolgreich in die neue Saison hereinkommen will.
