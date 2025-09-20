Gesmolder Kirmeswochenende gerettet

Die Stimmen zum Spiel:

„Wir haben heute verdient gewonnen. Das steht an erster Stelle. Trotzdem: In der ersten Hälfte haben wir einiges vermissen lassen, was uns eigentlich stark macht. Ich bin aber sehr einverstanden damit, dass wir in der zweiten Halbzeit das Spiel noch gedreht haben. Dafür musste jeder einzelne viele Emotionen und Kraft auf dem Platz lassen. Ich freue mich für die Jungs und deren Kirmeswochenende, dass dies gelungen ist,“ lautet das Statement von Trainer Andrè Rose (SV Viktoria Gesmold).

"Nach unserer frühen Führung haben wir uns etwas zurückgezogen und auf Konter gesetzt. Dadurch ergaben sich immer wieder aussichtsreiche Situationen, die wir leider nicht nutzen konnten. Gesmold hat nie nachgelassen und das Spiel in der zweiten Halbzeit gedreht. Angesichts der Chancenverteilung wäre ein Punkt für uns durchaus verdient gewesen,“ meinte Trainer Marc Filip (1.FCR 09 Bramsche).