Gesmolder Kirmeswochenende gerettet

Der SV Viktoria Gesmold geht mit guter Laune ins Kirmeswochenende. Das Bezirksligaspiel gegen den Aufsteiger FCR Bramsche drehte die Mannschaft nach einem frühen Rückstand in der zweiten Halbzeit zu einem 2:1-Sieg.
Der FCR 09 Bramsche ging bereits in der 5. Spielminute durch Lasse-Bjarne Barz nach feiner Vorarbeit von feiner Vorarbeit von Tim Neumann in Führung.
In der ereignisarmen ersten Halbzeit waren Tormöglichkeiten auf beiden Seiten Mangelware. Die Gäste standen tief und liessen nur wenige Möglichkeiten zu.
Auch nach der Pause änderte sich das Spielgeschehen nicht wesentlich, wenige klar Möglichkeiten auf beiden Seiten. Zwanzig Minuten vor dem Ende des
Spiel gelang Henning Hollmann nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum der Gäste der 1:1-Ausgleich. Nur zehn Minuten später drehte Nico Linnemann mit seinem 6. Saisontreffer das Spiel, nach dem er sich gegen zwei Gegenspieler geschickt durchsetzte und zum 2:1-Endstand traf.
Henning Hollmann (li). und Nico Linnemann erzielten die Tore zum Gesmolder Sieg. – Foto: Fupa
Die Stimmen zum Spiel:
„Wir haben heute verdient gewonnen. Das steht an erster Stelle. Trotzdem: In der ersten Hälfte haben wir einiges vermissen lassen, was uns eigentlich stark macht. Ich bin aber sehr einverstanden damit, dass wir in der zweiten Halbzeit das Spiel noch gedreht haben. Dafür musste jeder einzelne viele Emotionen und Kraft auf dem Platz lassen. Ich freue mich für die Jungs und deren Kirmeswochenende, dass dies gelungen ist,“ lautet das Statement von Trainer Andrè Rose (SV Viktoria Gesmold).
"Nach unserer frühen Führung haben wir uns etwas zurückgezogen und auf Konter gesetzt. Dadurch ergaben sich immer wieder aussichtsreiche Situationen, die wir leider nicht nutzen konnten. Gesmold hat nie nachgelassen und das Spiel in der zweiten Halbzeit gedreht. Angesichts der Chancenverteilung wäre ein Punkt für uns durchaus verdient gewesen,“ meinte Trainer Marc Filip (1.FCR 09 Bramsche).
Wie gehts weiter?
Der aktuelle Tabellendritte FCR Bramsche erwartet am kommenden Sonntag um 15.00 Uhr den Aufsteiger SV Quitt Ankum.
Viktoria Gesmold reist am kommenden Sonntag um 15.00 Uhr - im Fupa-Liveticker - zum Meisterschaftsanwärter SV Bad Rothenfelde.