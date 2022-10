Gesmold weiter auf Kurs!

Durch den 3:1 Erfolg zuhause gegen den Osnabrücker SC darf sich die Viktoria aus Gesmold zumindest bis Sonntagnachmittag Tabellenführer nennen. Spätestens dann kommt es zum Topspiel des 12. Spieltags in der Bezirksliga zwischen dem SSC Dosesheide und den Sportfreunden aus Lechtingen, welche wiederum um die Tabellenspitze kämpfen werden.

Dabei begann die Partie weniger erfreulich für die Gastgeber vor gut 100 Zuschauer im Sportpark an der Else. Bereits nach 14 Spielminuten gelang den Gästen durch eine schöne Kombination das 0:1 durch Shabaj nach Vorlage von Cam. Diese Führung überdauerte bis zum Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Marco Hölscher und wurde erst in der 72. Minute durch Linnemann egalisiert. Dieser tauchte nach Fehler in der Hintermannschaft beim OSC frei vor Gästekeeper Stahl auf und verwandelte souverän. Doch damit nicht genug. Wenige Minuten später brachte Kuhlmann in der 76. Minute mit einem Abschluss aus 16 Metern die Führung für die Viktoria. Die darauffolgenden Bemühungen der Osnabrücker blieben ergebnislos. In der 95. Minute war es dann der eingewechselte Haßpecker der nach glänzender Vorlage von Schlüter das entscheidene 3:1 erzielte.