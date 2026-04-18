Gesmold setzt Erfolgsserie fort – knapper Sieg gegen Viktoria Gmhütte

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der SV Viktoria Gesmold hat in der Bezirksliga seine starke Form bestätigt und einen knappen 1:0-Heimsieg gegen Viktoria Georgsmarienhütte eingefahren. Für die Mannschaft von Trainer André Rose war es bereits der fünfte Erfolg aus den vergangenen sechs Partien. In der Tabelle belegt Gesmold damit weiterhin den fünften Rang. Für die Gäste hingegen verschärft sich nach der zweiten Niederlage in Serie die Situation im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Gastgeber bestimmten über weite Strecken das Spielgeschehen, ohne jedoch eine Vielzahl klarer Torchancen zu kreieren. Den entscheidenden Moment lieferte Nico Linnemann, der mit seinem 15. Saisontreffer das Tor des Tages erzielte.

„Wir spielen eine gute erste Halbzeit und können mit zwei Toren führen. In der zweiten Halbzeit vernachlässigen wir das Spiel mit dem Ball etwas und sind nicht mehr so griffig wie zuvor. Georgsmarienhütte macht es dann gut, ohne aber ganz zwingend zu sein. Am Ende nehmen wir die drei Punkte mit und sind froh über einen weiteren Erfolg“, sagte Gesmolds Trainer André Rose.

Auf Seiten der Gäste sah Trainer Marcel Ruschmeier trotz der Niederlage auch positive Ansätze: „Wir sind heute schwer ins Spiel reingekommen, was bei unserer personellen Situation aber auch nicht überraschend war. Durch die vielen Ausfälle mussten wir mit einigen A-Jugendlichen auffüllen, die ihre Sache wirklich ordentlich gemacht haben.“ Vor allem in der Anfangsphase habe die Ordnung gefehlt, wodurch man früh in Rückstand geraten sei.

Im weiteren Spielverlauf habe seine Mannschaft jedoch eine gute Reaktion gezeigt und sich mehrere klare Chancen erarbeitet. „Am Ende lassen wir die nötige Konsequenz und Zielstrebigkeit vermissen, um uns dafür zu belohnen“, so Ruschmeier. Trotz der Enttäuschung wolle man die positiven Aspekte mitnehmen und den Fokus auf die kommenden Aufgaben richten.