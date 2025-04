Gesmold mit Big-Points; Dinklage deutlich; Nordhorn gewinnt Topspiel

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr

Mühlen ging in der Mitte der ersten Hälfte in Führung durch Jan Leiber, doch Nordhorn drehte in der zweiten Halbzeit auf und Levin Heidrich glich aus. Der eingewechselte Saman Alhaider drehte dann die Partie endgültig. Nordhorn hält seine super Serie und bleibt weiter im Titelrennen, während Mühlen nach dem zweiten sieglosen Spiel weiter abrutschte.