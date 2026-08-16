Gesmold lässt Rulle keine Chance

„In der ersten Halbzeit spielen beide Teams sehr offen, sodass es zahlreiche Chancen auf beiden Seiten gab. Nach dem Wechsel und einigen Anpassungen konnte wir dann auch gegen den Ball die Kontrolle gewinnen und haben keine Chance mehr zugelassen. Offensiv haben wir dann weiter temporeich agiert und konnten auch unser 2. Heimspiel an der Else gewinnen,“ sagte uns Trainer Andrè Rose (Viktoria Gesmold).

„Wir kommen ordentlich ins Spiel und haben in den ersten 20 Minuten drei richtig gute Chancen. Wir nutzen diese nicht und mit der ersten guten Gelegenheit trifft Gesmold. Anschließend wird das 2:0 von uns schlecht verteidigt. Danach gleitet uns das Spiel aus den Händen und Gesmold gewinnt das Spiel am Ende verdient. Glückwunsch an Gesmold,“ lautet das Statement von Rulles Co-Trainer Denis Heinz.