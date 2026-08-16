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Ligabericht
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Gesmold lässt Rulle keine Chance
Nach zwei Siegen ohne Gegentor kassiert der TuS Eintracht Rulle beim 0:4 in Gesmold die erste Niederlage.
Die kleine Erfolgsserie des TuS Eintracht Rulle ist gerissen. Nach zwei Siegen ohne Gegentor musste sich der Bezirksligist bei Viktoria Gesmold überraschend deutlich mit 0:4 geschlagen geben.
Dabei erwischten die Gäste den besseren Start und erspielten sich in der Anfangsphase die ersten Möglichkeiten. Nach einer Viertelstunde schlug jedoch der Gastgeber zu: Aron Winter traf nach Vorarbeit von Nico Linnemann zur 1:0-Führung.
Rulle blieb zunächst gefährlich, verpasste aber mehrere Chancen zum Ausgleich. In der Schlussviertelstunde vor der Pause übernahm Gesmold zunehmend die Kontrolle. Nico Linnemann erhöhte auf 2:0, während die Ruller in dieser Phase den Faden verloren. Bis zum Halbzeitpfiff boten sich den Gastgebern weitere gute Möglichkeiten, die Führung auszubauen.
Auch nach dem Seitenwechsel war Gesmold überwiegend tonangebend. Rulle fand nur selten zurück ins Spiel und konnte den Gastgeber kaum noch unter Druck setzen. Eine Viertelstunde vor dem Ende sorgte Gesmold endgültig für die Entscheidung: Zunächst traf Arthur Berg zum 3:0, ehe Aron Winter mit seinem zweiten Treffer den 4:0-Endstand herstellte.
Aron Winter erzielt für Viktoria Gesmold einen Doppelpack – Foto: Fupa
Damit musste Rulle nach den beiden Zu-Null-Siegen einen deutlichen Rückschlag hinnehmen. Gesmold nutzte seine Chancen konsequenter und verdiente sich den klaren Heimerfolg.
„In der ersten Halbzeit spielen beide Teams sehr offen, sodass es zahlreiche Chancen auf beiden Seiten gab. Nach dem Wechsel und einigen Anpassungen konnte wir dann auch gegen den Ball die Kontrolle gewinnen und haben keine Chance mehr zugelassen. Offensiv haben wir dann weiter temporeich agiert und konnten auch unser 2. Heimspiel an der Else gewinnen,“ sagte uns Trainer Andrè Rose (Viktoria Gesmold).
„Wir kommen ordentlich ins Spiel und haben in den ersten 20 Minuten drei richtig gute Chancen. Wir nutzen diese nicht und mit der ersten guten Gelegenheit trifft Gesmold. Anschließend wird das 2:0 von uns schlecht verteidigt. Danach gleitet uns das Spiel aus den Händen und Gesmold gewinnt das Spiel am Ende verdient. Glückwunsch an Gesmold,“ lautet das Statement von Rulles Co-Trainer Denis Heinz.