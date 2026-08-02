Gesmold dreht das Spiel 

Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Vor der Pause war der VfR Voxtrup tonangebend und ging Mitte der ersten Halbzeit durch einen Treffer von Jan Hülsmann nach Vorarbeit von Jannis Höcker verdient in Führung. In der Folge verpassten die Gäste, ihre Führung bei mehreren hochkarätigen Torchancen auszubauen.

Nach Wiederanpfiff kam der Gastgeber besser ins Spiel. Die Gäste vergaben nach etwa einer Stunde Spielzeit eine glasklare Möglichkeit zum 0:2. Gesmold wurde anschließend feldüberlegen und drehte eine Viertelstunde vor Schluss das Spiel mit einem Doppelschlag innerhalb einer Minute. Mathis Langelage und Nico Linnemann trafen zum 2:1. Den knappen Vorsprung brachte der Gastgeber anschließend über die Zeit und feierte einen etwas glücklichen Auftaktsieg.

„Wir haben etwas aus den Vorbereitungsspielen mitgenommen – die Gewissheit, dass wir Spiele drehen können. Nachdem wir in der zweiten Halbzeit eine deutliche Steigerung gezeigt haben, sind wir froh über die ersten drei Punkte an unserer Else.“

„Es ist eine bittere Auftaktniederlage für uns. In der ersten Halbzeit waren wir deutlich feldüberlegen und machen auch das Tor zum 1:0. Wir müssen das 2:0, vielleicht sogar das 3:0, nachlegen. Gesmold hatte nur eine Chance, sonst haben wir nichts zugelassen. Wir gehen leider nur mit einer 1:0-Führung in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war Gesmold etwas feldüberlegener. Wir vergeben aber etwa in der 60. Spielminute eine Riesenchance zum 2:0. Danach wurde Gesmold stärker. Wir sind immer seltener zu Entlastungsangriffen gekommen. Durch einen Doppelschlag – da haben wir zweimal nicht aufgepasst – verlieren wir am Ende mit 1:2. Ich glaube, insgesamt wäre ein Unentschieden gerecht gewesen, damit hätten beide Mannschaften leben können. Mit einem 1:1 wäre ich auch zufrieden gewesen, aber so ist es eine ganz bittere Niederlage für uns“, sagte VfR-Coach Björn Richter.