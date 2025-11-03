🗣: Gesichtsfraktur überaschattet Freising-Derby – FCG zeigt Reaktion

Der FC Gerolfing gewinnt wieder und zeigt gegen Kammerberg eine starke Leistung. Freising und Ampertal Palzing trennen sich in einem nervenaufreibenden Spiel Remis, bei der sich ein SEF-Spieler schwer verletzt. Die ersten Reaktionen zum 16. Spieltag der Bezirksliga Nord.

Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: »Das war es ein verdienter Sieg für uns. Wir haben ein starkes Spiel, mit, aber auch gegen den Ball, gezeigt. Die Tore waren alle schön herausgespielt. Nach zwei Spielen ohne Sieg wollten wir heute unbedingt wieder Punkte holen. Das hat man in jeder Phase des Spiels gemerkt. Besonders freut mich, dass wir zu null gespielt haben. Das war die richtige Reaktion der Mannschaft.«

Enes Mehmedovic, Trainer des SV Ampertal Palzing: »In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein chancenarmes Spiel ohne große Möglichkeiten auf unserer Seite – lediglich ein paar Halbchancen waren dabei. Freising hatte die beste Gelegenheit, doch unser Torwart reagierte überragend und hielt uns im Spiel. Wie aus dem Nichts gingen wir dann mit 1:0 in Führung – durch ein unglückliches Eigentor der Freisinger.

In der zweiten Halbzeit blieb die Partie weitgehend ausgeglichen, mit kaum nennenswerten Chancen auf beiden Seiten. In der 70. Minute mussten wir nach einer berechtigten Zeitstrafe zehn Minuten in Unterzahl spielen. Trotz dessen verteidigten wir stark und hatten sogar die Chance, auf 0:2 zu erhöhen – leider versprang unserem Spieler der Ball in aussichtsreicher Position. In den letzten zehn Minuten warf Freising alles nach vorne und konnte durch einen Weitschuss von Gropmüller, der auch noch die Latte traf, den Ausgleich erzielen. Als alle schon mit dem Sieg für uns rechneten, entschied der Schiedsrichter in der Schlussminute auf Elfmeter für Freising – dazu möchte ich mich nicht weiter äußern.

Alles in allem ein gerechtes Unentschieden, das sich für uns dennoch wie eine Niederlage anfühlt. Einziger Wermutstropfen: die Verletzung unseres ehemaligen Spielers Louis Goldbrauner, der nach einem Zusammenprall ins Krankenhaus musste. Wir wünschen ihm an dieser Stelle gute Besserung. Viel Glück weiterhin für Freising und Hut ab vor meiner Mannschaft – starke kämpferische Leistung!«

SE Freising zeigt »tolle Moral« – Felix Fischer erzielt den Ausgleich

Heiko Baumgärtner, Trainer des SE Freising: »In der ersten Halbzeit gab es zwei entscheidende Situationen: Einmal laufen wir in der 40. Minute allein auf das Palzinger Tor zu – da müssen wir in Führung gehen. Leider lassen wir die Großchance liegen und köpfen dann in der 45. Minute nach einer schlechten Abstimmung unbedrängt ins eigene Tor zum 0:1.

Die zweite Halbzeit war fast 45 Minuten lang ein Spiel auf ein Tor. Palzing hat mit elf Mann leidenschaftlich verteidigt. Wir haben aber bis zum Schluss wieder eine tolle Moral gezeigt und alles versucht. Treffen zweimal leider nur die Latte, scheitern am Torhüter oder sind im Abschluss zu ungenau.