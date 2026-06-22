⚫🔴 Gesichter der Victoria 🔴⚫ #04 - Dirk Schumacher

In Episode 4 wechseln wir nun die Perspektive: Dieses Mal kommt mit Dirk Schumacher ein treuer Fan der Victoria zu Wort — und zugleich ein echtes Schophovener Urgestein.

In Episode 3 unserer Reihe „Gesichter der Victoria“ stand mit David Hahn, dem ersten Vorsitzenden des FC Victoria Pier-Schophoven, ein wichtiger Teil der Vereinsführung im Mittelpunkt. Dabei wurde deutlich, wie viel Verantwortung, Organisation und Herzblut hinter der Arbeit im Vorstand steckt — und wie wichtig neben dem Fußball auch die Dorfgemeinschaft, die Jugend und das Vereinsleben sind.

Denn ein Verein lebt nicht nur von Spielern, Trainern und Funktionären, sondern auch von den Menschen am Spielfeldrand, die mitfiebern, anpacken, Gespräche führen und den Verein zu dem machen, was er ist.

1. Seit wann verfolgst du die Victoria?

Seit 2012 bin ich Mitglied im Verein und seitdem verfolge ich die Victoria.

2. Was verbindet dich mit dem Verein?

Der gute Zusammenhalt im Verein. Bei den Veranstaltungen merkt man immer, wie viel Arbeit dahintersteckt. Und auch die Arbeit in den einzelnen Jugendabteilungen finde ich richtig geil.

3. Was macht einen Spieltag bei der Victoria besonders?

Wenn ich sehe, wie viel bei uns immer los ist, macht das einfach Spaß — besonders natürlich, wenn wir gewinnen. Dazu kommen die gute Bewirtung und das gute Essen mit Pommes, Würstchen, Salaten und den hervorragenden Spießen. Auch die netten und lustigen Gespräche mit anderen tragen natürlich dazu bei, dass es immer ein schöner Tag ist.

4. Welcher Moment ist dir besonders in Erinnerung geblieben?

Ich glaube, das war das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen im Bürgerhaus. Die Hütte war voll und es war eine richtig gute Party. Außerdem habe ich dort viele alte Bekannte wiedergetroffen, die ich lange nicht mehr gesehen hatte — unter anderem sogar meinen früheren Klassenlehrer.

5. Was wünschst du dir für die neue Saison?

Dass alle, von klein bis groß, Spaß am Fußballspielen haben und alle an einem Strang ziehen.

6. Warum sollte man die Mannschaft unterstützen kommen?

Je mehr Leute kommen, desto mehr Spaß macht es den Spielern auf dem Platz. Das motiviert die Mannschaft natürlich zusätzlich. Und mehr Zuschauer bedeuten am Ende auch mehr Einnahmen und damit direkte Unterstützung für den Verein.

7. Was möchtest du der Mannschaft mit auf den Weg geben?

Ich wünsche der Mannschaft viel Spaß und Erfolg auf dem Platz — und natürlich, dass sich keiner verletzt.