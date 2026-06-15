⚫🔴 Gesichter der Victoria 🔴⚫ #03 - David Hahn

In Episode 2 unserer Reihe „Gesichter der Victoria“ haben wir euch mit Marcel Delsemmé einen Spieler aus unserer neuen Mannschaft vorgestellt. Marcel hat Einblicke gegeben, was ihn mit der Victoria verbindet, welche Ziele er verfolgt und worauf er sich in der kommenden Zeit besonders freut.

Als Vorsitzender trägt David Verantwortung für viele Themen rund um den Verein — von der Organisation im Hintergrund bis hin zur Weiterentwicklung der Victoria. Dabei geht es nicht nur um den Fußball, sondern auch um das Vereinsleben, die Jugend, die Dorfgemeinschaft und die Menschen, die unseren Verein ausmachen.

Nun wechseln wir vom Platz in die Vereinsführung: In Episode 3 steht David Hahn, der erste Vorsitzende des FC Victoria Pier-Schophoven, im Mittelpunkt.

Jetzt lernt ihr David etwas besser kennen. Viel Spaß mit seinen Antworten bei „Gesichter der Victoria“. 🔴⚫







Was bedeutet dir der FC Victoria Pier-Schophoven persönlich?

Wie viele im Vorstand bin ich als aktives Mitglied in dem Verein groß geworden. Mit fünf Jahren als Jugendspieler eingetreten, später als Schiedsrichter für den Verein tätig gewesen. In den 16 Jahren, die mein Vater Vorsitzender des Vereins war, war man immer nah dabei. Man hat Erlebnisse wie den Aufstieg in die Kreisliga A 2001 und die Umsiedlung sowie das 100-jährige Vereinsjubiläum hautnah mitbekommen. Das prägt natürlich.

Welche Entwicklung möchtest du im Verein weiter vorantreiben?

Mir ist es wichtig, dass der Verein sich in den kommenden Jahren von der Jugend an stetig weiterentwickelt, um in seiner Heimat Schophoven einen Grundstein für die Zukunft zu legen. Heutzutage ist es für einen kleinen Verein – wie wir selbst letztes Jahr feststellen mussten – trotz aller Bemühungen nicht mehr selbstverständlich, eine Seniorenmannschaft ins Rennen schicken zu können. Wir sind sehr froh, dass uns das jetzt zusammen mit unserem Coach Kai Schiefbahn gelungen ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir sportlich eine gute Entwicklung sehen werden, auf die man aufbauen kann.

Was macht die Victoria als Verein besonders?

Objektiv betrachtet ist eine Geschichte, die den meisten Dorfvereinen erspart bleibt, die die Victoria aber sicher über Jahre hinweg prägt, die Umsiedlung. Insbesondere weil die Jugendarbeit dadurch zwangsläufig für ein paar Jahre zum Stillstand kam, muss diese Leistung noch über Jahre hinweg nachgeholt werden.

Welche Rolle spielt die Dorfgemeinschaft für den Verein?

In einem kleinen 1000-Seelen-Dorf wie Schophoven ein solch intaktes Vereinsdorfleben zu haben, ist etwas ganz Besonderes. Die Dorfgemeinschaft hält zusammen und die Vereine unterstützen sich gegenseitig. Das ist essenziell – sei es bei der Durchführung von Festen oder in der alltäglichen Vereinsarbeit. Eine wichtige Aufgabe ist es, den Verein nach seiner Umsiedlung vor 15 Jahren durch eine aktive Jugendarbeit noch fester im Dorf zu verwurzeln. Durch die kontinuierliche Ausbildung in der Jugendarbeit, die wir nach der Umsiedlung in Schophoven in der Bambini neu beginnen mussten, kommen wir hoffentlich in 4 Jahren in die Situation, auch wieder aus der eigenen Jugend Spieler in den Seniorenbereich überführen zu können.

Worauf bist du im Verein besonders stolz?

Ich bin besonders froh und auch ein bisschen stolz darauf, dass es uns und insbesondere den Geschäftsführern gelungen ist, für die neue Saison wieder ein Seniorenteam an den Start gebracht zu haben. Das ist heutzutage absolut keine Selbstverständlichkeit. Durch ein weiterhin aktives Vereinsleben mit zahlreichen Veranstaltungen wie der Sportwoche, dem Wintercup usw. wollen wir diese Entwicklung vorantreiben.

Welche Ziele verfolgt der Verein in den kommenden Monaten?

Unser gemeinsames Ziel in den kommenden Monaten ist ein guter Start in die Saison – wir haben ein ambitioniertes Trainerteam mit einer schlagkräftigen Mannschaft und wollen in der Liga eine gute sportliche Rolle spielen. Unser Ziel war es nie – nur „Hauptsache irgendwie 11 Mann“ auf den Platz zu bringen.

Was wünschst du dir von Mitgliedern, Fans und Unterstützern?

Ich bin davon überzeugt, dass durch die neue Entwicklung eine sehr positive Aufbruchstimmung entstanden ist. Den Schwung wollen wir mitnehmen, um weiter zu wachsen. In einem Verein gibt es immer viel zu tun. Da ist jede ehrenamtlich helfende Hand herzlich willkommen. Sei es bei der Pflege der Platzanlage oder auch beispielsweise als Trainer oder Betreuer in der Jugendabteilung. Wir freuen uns über jede, die, und jeden, der mit anpacken will!