⚫🔴 Gesichter der Victoria 🔴⚫ #02 - Marcel Delsemmé

In Episode 2 richten wir den Blick nun auf einen Spieler, der künftig auf dem Platz wichtige Akzente setzen soll: Marcel Delsemmé .

In der ersten Folge unserer Interviewreihe „Gesichter der Victoria“ stand unser Trainer Kai Schiefbahn im Mittelpunkt. Dabei gab es spannende Einblicke in seine Ziele, seine Vorstellungen und den Weg, den er gemeinsam mit der neuen Mannschaft einschlagen möchte.

Jetzt lernt ihr Marcel etwas persönlicher kennen – viel Spaß mit seinen Antworten bei „Gesichter der Victoria“. 🔴⚫

Marcel verstärkt unser Mittelfeld und bringt nicht nur Erfahrung, sondern auch viel Kreativität, Übersicht und Torgefahr mit. Mit seiner Art Fußball zu spielen, passt er hervorragend zu unserer neu aufgebauten Mannschaft und soll ein weiterer wichtiger Baustein für die kommende Saison werden.

Wie bist du zum FC Victoria Pier-Schophoven gekommen und was hat dich überzeugt?

Es fing an mit einem Sommerturnier letztes Jahr. Dort wurde ich von Hagen (Geschäftsführer der Victoria - Anm. d. Red.) angesprochen. Wir haben unsere Nummern ausgetauscht und mir hat das Projekt von Anfang an gut gefallen. Durch verschiedene Gespräche, auch mit dem Trainer Kai, habe ich mich dazu entschlossen, mich dem Verein zur neuen Saison anzuschließen und anzugreifen.

Was sind deine persönlichen Ziele für die neue Saison?

Meine persönlichen Ziele für die Saison sind, eine gute Rolle zu spielen in der Liga, gute Ergebnisse zu erzielen und auf alles Weitere können wir Spieler und alle Anhänger des Vereins uns hoffentlich freuen.

Was zeichnet dich als Spieler auf und neben dem Platz aus?

Auf dem Platz zeichnet mich vor allem die Kommunikation aus. Ich versuche immer, die Mannschaft voranzutreiben, positive Aspekte mit einzubringen und dem Verein beziehungsweise dem Team fußballerisch mit meinen Stärken zu helfen. Neben dem Platz versuche ich, auch ein gutes Mannschaftsgefüge hinzubekommen. Wir haben viele neue Spieler, die sich auch nicht unbedingt untereinander kennen, sodass es wichtig für mich ist, dass bei allen Events und Veranstaltungen alle von Anfang an gut connecten können.

Worauf freust du dich bei der neuen Mannschaft am meisten?

Am meisten freue ich mich darauf, mit einer komplett neuen Mannschaft neu anzugreifen. Ich freue mich auf intensive Trainingseinheiten. Ich freue mich auf die ersten Testspiele, auf unsere Sportwoche und erst richtig freue ich mich, wenn das erste Meisterschaftsspiel losgeht und ich bin guter Dinge, dass wir da sehr gut aufgestellt sind, um erfolgreich in die Saison zu starten.

Gibt es ein Fußball-Vorbild oder einen Spieler, an dem du dich orientierst?

Auch wenn es nicht ganz zu meiner persönlichen Position im Spiel passt als Zehner, ist mein absolutes Vorbild Joshua Kimmich vom FC Bayern. Ich finde, er bringt den nötigen Ehrgeiz, die nötige Erfahrung und den unbedingten Willen mit, jedes Spiel zu gewinnen und das versuche ich auch zu transportieren und auf meine Mitspieler zu übertragen.

Was darf in deiner Spieltagsroutine auf keinen Fall fehlen?

Meine Spieltagsroutine ist eigentlich immer die gleiche. Früh aufstehen gegen 8:00 Uhr, gutes Frühstück und mit guter Musik (ich höre immer Techno auf dem Weg zum Spiel) fokussiert auf das Spiel vorbereiten.

Was möchtest du den Fans und Unterstützern der Victoria mitgeben?

Ich glaube, die Fans können sich auf eine sehr engagierte, fußballerisch in der Liga hoffentlich sehr gut aufgestellte Mannschaft freuen, mit der man auch sicherlich nach den Spielen bei dem ein oder anderen entspannten Kaltgetränk eine gute Zeit verbringen kann.