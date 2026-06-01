⚫🔴 Gesichter der Victoria 🔴⚫ #01

Mit unserer neuen Interviewreihe „Gesichter der Victoria“ möchten wir euch nach und nach die Personen vorstellen, die unseren Verein ausmachen: Spieler, Trainer, Vorstand, Funktionäre, Helfer und Fans.

Hinter jedem Verein stehen Menschen, die ihn prägen, bewegen und mit Leben füllen.

Den Anfang macht unser Trainer Kai Schiefbahn , der mit viel Motivation und klaren Vorstellungen in die neue Saison geht.

Wir möchten zeigen, wer hinter der Victoria steht, was die Menschen mit unserem Verein verbindet und welche Ziele, Geschichten und Emotionen sie mitbringen.

Freut euch auf spannende Einblicke, persönliche Antworten und viele bekannte sowie neue Gesichter rund um den FC Victoria Pier-Schophoven. ⚫🔴





Was war für dich der ausschlaggebende Punkt, Teil der Victoria zu werden?

Der ausschlaggebende Punkt war definitiv die Aufgabe selbst.

Ich komme aus dem Jugendbereich und hatte schon länger den Wunsch, irgendwann den Schritt in den Seniorenbereich zu machen.

Als dann die Gespräche mit der Victoria kamen und klar wurde, dass Sie einen Neuanfang starten möchte, hat mich die Aufgabe schon gereizt..

In den Gesprächen mit dem Verein hat man schnell gemerkt, dass hier Leute mit Herzblut arbeiten und etwas entwickeln wollen. Genau darauf hatte ich Lust.



Welche Werte möchtest du der Mannschaft vermitteln?

Mir sind vor allem Teamgeist, Disziplin und gegenseitiger Respekt wichtig. Jeder soll verstehen, dass Erfolg nur funktioniert, wenn man füreinander arbeitet. Außerdem möchte ich eine Mentalität sehen, bei der jeder bereit ist, immer alles für die Mannschaft zu geben.



Was ist dir im Umgang mit Spielern besonders wichtig?

Ehrlichkeit und Vertrauen. Ich möchte offen mit den Spielern kommunizieren und jedem das Gefühl geben, wichtig für die Mannschaft zu sein. Gleichzeitig gehört aber auch dazu, klare Ansagen zu machen und Leistung einzufordern.



Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben?



Ich würde sagen: klar, bodenständig und nah an der Mannschaft. Durch meine Zeit im Jugend-Leistungsbereich bei Düren-Niederau und dem 1. FC Düren habe ich viel gelernt, was Struktur und Entwicklung angeht. Trotzdem ist mir wichtig, dass die Jungs Spaß am Fußball haben und gerne zum Training kommen.



Was macht für dich eine erfolgreiche Saison aus?

Natürlich will man Spiele gewinnen, aber für mich geht es erst einmal darum, wieder etwas aufzubauen.

Wichtig ist, dass wir als Mannschaft zusammenwachsen, eine klare Entwicklung zeigen und wieder etwas aufbauen, worauf der Verein stolz sein kann. Wenn die Zuschauer sehen, dass die Mannschaft alles investiert, dann sind wir auf dem richtigen Weg.



Worauf dürfen sich die Zuschauer bei unserer Mannschaft freuen?

Auf eine Mannschaft, die leidenschaftlichen und ansehnlichen Fußball spielt. Wir wollen Einsatz, Zusammenhalt und Energie auf den Platz bringen. Die Leute sollen sehen, dass wir für das Trikot kämpfen.



Welche Botschaft hast du an Mannschaft, Verein und Fans?

Wir stehen am Anfang eines Neuanfangs und genau das macht die Aufgabe besonders. Es wird wichtig sein, dass alle zusammenhalten – Mannschaft, Verein und Fans. Wenn wir gemeinsam arbeiten und Schritt für Schritt wachsen, kann hier wieder etwas richtig Gutes entstehen.