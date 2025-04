»Gesichter der Truppe«: Biberger, Past und Hagl bleiben bei "Spiele"

"Bibo, Domi und Alex sind seit Jahren Stützen der Mannschaft. Wir sind sehr glücklich, sie weiter bei der Stange zu halten. Alle drei sind enorm wichtig für die Qualität auf und neben dem Platz. Man kann sie guten Gewissens als Gesicht der Truppe bezeichnen“, vermeldet der sportliche Leiter der SpVgg Landshut, Max Maier.







Der lange Zeit vom Verletzungspech verfolgte Biberger blüht aktuell gerade wieder richtig auf und ist ein wichtiger Faktor im Offensivspiel der Paul-Formation. Für die Schwarz-Weißen hat der 26-Jährige bis dato 118 Landesliga-Einsätze absolviert und konnte sich dabei bereits 35-mal in die Torschützenliste eintragen. Eine unverzichtbare Größe ist Dominik Past, der zu den stärksten Flügelstürmern der ganzen Klasse gehört. Der Linksfuß, der in der Corona-Zeit ein kurzes Gastspiel beim damaligen Bayernligisten SV Donaustauf hatte, absolvierte beim fulminanten Erfolg gegen Amberg seinen 100. Einsatz in der dritthöchsten Amateurklasse. In der Vita des 25-Jährigen stehen bisher 22 Treffer und 34 Vorlagen.





Eine Konstante am Hammerbach ist längst Defensivmann Alexander Hagl. Der 29-Jährige hat - ebenso wie Biberger - im Herrenbereich für noch keinen andern Klub gespielt und debütierte als Jungspund in der Saison 2013/2014 in der Bayernliga, in der immerhin 14 Spiele machen durfte. Hinzu kommen mittlerweile 213 Partien in der Landesliga, in denen er zehn Einschüssen verzeichnete.