Gesicht des TSV Kornburg »wird sich wieder ein Stück verändern«

Der TSV Kornburg stellt die Weichen für die kommende Saison: Nachdem der TSV den erneuten Umbruch im vergangenen Sommer einer Pressemitteilung zufolge sehr gut gemeistert hat und gerade die Leistungen in der Wintervorbereitung konstant nach oben zeigen, liegt nun das Ziel eines einstelligen Tabellenplatzes in einer sehr starken Bayernliga in greifbarer Nähe. Mit Blick auf die kommende Saison wird sich das Gesicht der Nürnberger aber wieder ein Stück verändern.