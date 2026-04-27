Geselligkeit, Wein und Party: Weinfest 2026

Ruderting präsentiert sich Mitte Mai wieder von seiner besten Seite: An drei Tagen verwandelt der FC Ruderting das Festzelt in einen Treffpunkt für Jung und Alt. Vom 13. bis 16. Mai erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm aus Tradition, Live-Musik und moderner Party-Stimmung.
Wenn der FC Ruderting ruft, dann rückt das ganze Dorf zusammen. Auch in diesem Jahr zeigt der Verein mit enormem ehrenamtlichem Engagement, wie lebendig die Gemeinschaft im Ort ist. Das traditionelle Weinfest ist dabei der Höhepunkt im Frühjahrskalender und lockt Gäste aus der gesamten Region nach Ruderting.
Der Startschuss fällt am Mittwoch, den 13. Mai. Ab 19:30 Uhr übernehmen „Volxxbeat“ das Kommando auf der Bühne. Wer die Band kennt, weiß: Stillsitzen ist zwecklos!
Einlass: Ab 18:00 Uhr (Zutritt ab 16 Jahren).
Eintritt: 6 Euro.
Tischreservierungen: Wer sich die besten Plätze sichern möchte, kann unter weinfest.ruderting@gmail.com reservieren.
Der Donnerstag (Christi Himmelfahrt), 14. Mai, steht ganz im Zeichen der bayerischen Gemütlichkeit – und das bei freiem Eintritt. Los geht es bereits um 11:00 Uhr mit dem Vatertagsfrühschoppen. Für die passende Untermalung beim Ratschen und Anstoßen sorgen „Bläd oba ned zwieda“ mit echter Wirtshausmusik.
Ab 14:00 Uhr sind besonders Senioren und Familien eingeladen, bei Kaffee und Kuchen den Nachmittag zu genießen. Am Abend zieht die Stimmung dann wieder an: Ab 18:30 Uhr bringen die „Gletscherfetzer“ das Zelt zum Kochen. Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste um 21:30 Uhr, wenn bei der großen Verlosung attraktive Preise auf ihre neuen Besitzer warten.
Nach einem Tag Verschnaufpause am Freitag folgt am Samstag, den 16. Mai, der krönende Abschluss. Ab 19:00 Uhr steigt die „Weinfestparty Vol. 2“. An den Turntables steht DJ Mo, der mit modernen Beats und den besten Party-Hymnen für Club-Feeling im Festzelt sorgen wird. Der perfekte Abend für alle, die das Weinfest 2026 tanzend ausklingen lassen wollen.
Eintritt: 3 Euro (Zutritt ab 16 Jahren).
Der FC Ruderting freut sich auf drei unvergessliche Tage, gute Gespräche und natürlich auf viele Gäste, die gemeinsam auf die Geselligkeit anstoßen!