Geselligkeit, Wein und Party: Weinfest 2026 Ruderting präsentiert sich Mitte Mai wieder von seiner besten Seite: An drei Tagen verwandelt der FC Ruderting das Festzelt in einen Treffpunkt für Jung und Alt. von Redaktion · Gestern, 10:45 Uhr · 0 Leser

Ruderting präsentiert sich Mitte Mai wieder von seiner besten Seite: An drei Tagen verwandelt der FC Ruderting das Festzelt in einen Treffpunkt für Jung und Alt. Vom 13. bis 16. Mai erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm aus Tradition, Live-Musik und moderner Party-Stimmung.

Wenn der FC Ruderting ruft, dann rückt das ganze Dorf zusammen. Auch in diesem Jahr zeigt der Verein mit enormem ehrenamtlichem Engagement, wie lebendig die Gemeinschaft im Ort ist. Das traditionelle Weinfest ist dabei der Höhepunkt im Frühjahrskalender und lockt Gäste aus der gesamten Region nach Ruderting.

Auftakt mit „Volxxbeat“ am Vorabend von Vatertag Der Startschuss fällt am Mittwoch, den 13. Mai. Ab 19:30 Uhr übernehmen „Volxxbeat“ das Kommando auf der Bühne. Wer die Band kennt, weiß: Stillsitzen ist zwecklos! Einlass: Ab 18:00 Uhr (Zutritt ab 16 Jahren).

Eintritt: 6 Euro. Tischreservierungen: Wer sich die besten Plätze sichern möchte, kann unter weinfest.ruderting@gmail.com reservieren.

Traditioneller Vatertag für die ganze Familie Der Donnerstag (Christi Himmelfahrt), 14. Mai, steht ganz im Zeichen der bayerischen Gemütlichkeit – und das bei freiem Eintritt. Los geht es bereits um 11:00 Uhr mit dem Vatertagsfrühschoppen. Für die passende Untermalung beim Ratschen und Anstoßen sorgen „Bläd oba ned zwieda“ mit echter Wirtshausmusik. Ab 14:00 Uhr sind besonders Senioren und Familien eingeladen, bei Kaffee und Kuchen den Nachmittag zu genießen. Am Abend zieht die Stimmung dann wieder an: Ab 18:30 Uhr bringen die „Gletscherfetzer“ das Zelt zum Kochen. Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste um 21:30 Uhr, wenn bei der großen Verlosung attraktive Preise auf ihre neuen Besitzer warten.