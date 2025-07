"Gesehen, was wir wollten" - Hirsch nach MSV-Test zufrieden

Es war ein gutes Testspiel, das der MSV Duisburg im Trainingslager gegen Hibernian Edinburgh zeigte. Der Drittligist trotzte dem schottischen Europa-League-Quali-Teilnehmer ein torloses Remis ab, konnte dabei allerdings die besseren Torchancen auf seiner Seite verzeichnen. Entsprechend zufrieden äußerte sich auch Cheftrainer Dietmar Hirsch nach dem Abpfiff, der gesehen hatte, was er sehen wollte.

"Es war ein intensives Spiel und ganz anders als im vergangenen Jahr. Wir hatten mehr Ballbesitz, konnten aber aufgrund des Zeitpunkts der Vorbereitung nicht allzu viele Tiefenläufe anbieten. Wir wollten bestimmte Dinge sehen, die hat die Mannschaft gezeigt. Ich bin zufrieden", resümierte der 53-Jährige nach dem Abpfiff. Auf dem Feld waren in der Tat die ersten Ergebnisse nach anderthalb Trainingswochen in der Sommer-Vorbereitung zu erkennen. Das Team zeigte sich sehr variabel auf den Positionen, rotierte stetig und sorgte damit für viel Unruhe. Die Gegenspieler kamen damit kaum zur Ruhe und waren permanent gefordert. "Wir wollten variabel sein", betonte Hirsch.

So gelang es dem Spielverein auch, bei eigenem Ballbesitz den Gegner laufen zu lassen. Bei Temperaturen um die 30 Grad ein mehr als probates Mittel. "Es hat funktioniert. Der Gegner konnte uns nicht hoch anlaufen, weil er gar nicht an den Ball kam. So hat er uns spielen lassen", führte er weiter aus. Nun gilt es, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. "Es muss uns gelingen, dass wir auch im letzten Drittel den Ballbesitz besser nutzen", erklärte der Trainer. Seine Mannschaft kam somit auch nur zu vereinzelten Großchancen.