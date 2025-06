Geschwindigkeit für den BFC Preussen

Mensah zählt zu den auffälligen Offensivspielern der Liga. In der Rückrunde kommt der 25-Jährige auf 11 Einsätze für Altglienicke. Erzielt zwei Tore. Zuvor ist er bei Viktoria Berlin unter Trainer Lucio Geral gesetzt gewesen. Nun schließt sich der pfeilschnelle Außenspieler dem Berliner Traditionsklub aus Lankwitz an, der nach dem Aufstieg kräftig am Kader bastelt.

Der gebürtige Ghanaer beginnt seine fußballerische Laufbahn in der Jugend von Stern Britz und fällt früh durch seine Dynamik auf. Über Grün-Weiss Neukölln schafft er den Sprung zu Blau-Weiß 90 in die Oberliga. Dort entwickelt er sich in der Saison 2021/22 vom Ergänzungsspieler zum Leistungsträger: Mit elf Toren und neun Vorlagen in 31 Spielen spielt er sich in den Fokus höherklassiger Klubs.

Altglienicke greift im Sommer 2022 zu – unter Trainer Karsten Heine kommt Mensah in seiner ersten Regionalliga-Saison auf 27 Einsätze. Nach einem Jahr wechselt er zu Viktoria, folgt dort seinem früheren Coach Keskin, bevor er schließlich erneut für Altglienicke aufläuft. Nun geht der Weg weiter.

Mit der Verpflichtung von Mensah unterstreicht der BFC Preussen seine Offensivambitionen – und sichert sich die Dienste eines flexiblen Außenspielers, der sowohl als Vorbereiter als auch als Torschütze in Erscheinung tritt.

