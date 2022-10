Geschockte TSG Backnang fährt geschwächt zum starken Neuling Nach dem 0:4 daheim gegen Ravensburg steht für die Elf des Oberliga Drittletzten Backnang beim Fünften Mutschelbach Wiedergutmachung an.

Mit dem Neuling aus dem Teilort der Gemeinde Karlsbad unweit von Karlsruhe konten zu Beginn der Saison nur die wenigsten etwas anfangen. TSG-Coach David Pfeiffer zählte allerdings nicht dazu. „Ich habe mit Eppingen in der nordbadischen Verbandsliga schon einige Mal gegen Mutschelbach gespielt“, erzählt der 39-Jährige und urteilt: „Das war damals schon eine oberligataugliche Mannschaft.“ Zumindest Pfeiffer überrascht es deshalb wenig, dass sich der mit vielen oberliga- und regionalligaerfahrenen Akteuren aus dem Großraum Karlsruhe/Pforzheim gespickte Aufsteiger nach gut einem Drittel der Saison auch im ersten Tabellendrittel wiederfindet. Dass es ausgerechnet der Klub aus dem 1863 Seelen großen Dorf war, der zum Beispiel dem sogenannten Dorfklub aus Aspach vor gut einem Monat die erste Saisonniederlage beibrachte, kommt jedenfalls nicht von ungefähr.

Für eine TSG, die bislang vor allem konstant darin ist, unkonstant zu sein, vermutlich nicht der ideale Gegner – oder? „Unsere vergangenen zwei Spiele haben gezeigt, dass es bei uns weniger wichtig ist, was der Gegner macht, sondern dass es darauf ankommt, wie wir auftreten“, antwortet der Coach des Drittletzten aus den Etzwiesen. Damit erinnert er an die gute Leistung beim 4:1 in Oberachern ebenso wie an die schlechte Vorstellung beim 0:4 gegen Ravensburg. Pfeiffer erzählt: „Selbst die Spieler sagen mir, dass sie sich nicht erklären können, wie das zusammengeht.“ Wie es passieren kann, sich vor eigenem Publikum gedanklich so träge, mit so vielen individuellen Fehlern und Unachtsamkeiten wie gegen die Oberschwaben zu präsentieren? „Der Fokus, die Galligkeit waren nicht so da. Das ist insbesondere deshalb sehr schade, weil wir gerade in den Bereichen in der Woche zuvor einen großen Schritt nach vorne gemacht haben“, erzählt der Coach.

Klar ist für den in Brackenheim lebenden Trainer, dass seine Mannschaft im morgigen Vergleich bei dem starken Aufsteiger mit einer gegenüber der vergangenen Partie geänderten Anfangsformation aufläuft. Das alleine schon, weil mit dem Mittelfeldorganisator Sebastian Gleißner eine wichtige Stütze erkrankt ist und deshalb ausfällt. Doch Pfeiffer sagt auch, dass das nicht der einzige Grund für eine neue Startelf ist. Wobei die beiden Defensivspieler Baba Mbodji und Patrick Tichy keine Alternativen sind, da auch sie krank und deshalb in dieser Woche noch ohne Training sind. Ähnliches gilt für den zentralen Mittelfeldspieler Niklas Benkeser. Er ist gestern Abend wieder in den Übungsbetrieb eingestiegen und kommt damit zumindest für einen Platz im Kader in Frage.