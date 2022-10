Geschmacklose Aktionen: Bayern-Fans fallen in Aubstadt aus der Rolle DDR-Vergleiche sorgen für Aufregung beim TSV Aubstadt

Der TSV Aubstadt feierte am Tag der Deutschen Einheit am Montag ein Fußballfest mit über 1.500 Fans und besiegte den FC Bayern II verdient mit 2:0. Eitel Sonnenschein im Grabfeld also? Nicht ganz, denn einige Aktionen der mitgereisten Bayern-Fans sorgten für heftiges Kopfschütteln nicht nur beim TSV Aubstadt und den übrigen Zuschauern. Was war passiert?

Was sagt der TSV Aubstadt zwei Tage nach den Vorfällen? Herbert Köhler kann sich noch immer keinen Reim darauf machen, was die Bayern-Fans damit beabsichtigt hatten: "Ich gehe davon aus, dass das auf meine Person bezogen war. Wie sie darauf kommen, das weiß ich auch nicht. Es war aber auf alle Fälle geschmacklos und am Tag der Deutschen Einheit völlig unangebracht. Wir sind gerade dabei, die Vorfälle intern noch einmal aufzuarbeiten. Ob wir dagegen vorgehen, oder die Sache auf sich beruhen lassen - der FC Bayern hat sich ja für das Verhalten entschuldigt - das werden wir sehen."Der FC Bayern München hat mittlerweile eine offizielle Stellungnahme herausgegeben: "Der Verein distanziert sich in aller Deutlichkeit von den geschmacklosen und diskriminierenden Äußerungen am Tag der Deutschen Einheit gegenüber Menschen aus der ehemaligen DDR, gegenüber Menschen in Aubstadt und gegenüber Personen des TSV Aubstadt."Hat der FC Bayern II gar Konsequenzen zu befürchten? Auf FuPa-Anfrage lässt der Bayerische Fußball-Verband (BFV) wissen: "Der Verbandsanwalt hat bereits Kenntnis, dass es im Rahmen des Regionalligaspiels TSV Aubstadt gegen den FC Bayern München II zu meldepflichtigen Vorgängen gekommen ist. Diese werden nun geprüft. In der Regel dauert das Verfahren mit Sichtung der Meldungen, der daraus resultierenden möglichen Einleitung eines Sportgerichtverfahrens, dem Einholen von Stellungnahmen sowie der abschließenden Prüfung und sportgerichtlichen Beurteilung 10 bis 14 Tage.