Geschlossener Kurs in Ihrhove: U23 der Concordia setzt auf Kontinuität

Bei der U23 (2. Herren) des SV Concordia Ihrhove sind die personellen Weichen für die kommende Saison frühzeitig gestellt worden. Die Fußballverantwortlichen des Vereins teilten mit, dass nahezu der gesamte aktuelle Kader seine Zusage für die nächste Spielzeit gegeben hat.
Damit setzt Concordia Ihrhove im Unterbau konsequent auf Kontinuität. Die geschlossene Zustimmung innerhalb der Mannschaft wird vereinsintern als deutliches Signal gewertet, den eingeschlagenen Weg mit einer jungen und erfolgsorientierten Mannschaft fortzuführen.
Ein zentraler Bestandteil dieser Planung ist auch die Verlängerung mit Trainer René Schulz. Schulz hatte die Mannschaft seit Ende 2025 hauptverantwortlich übernommen, nachdem er zuvor gemeinsam mit Norman Holzenkamp – weiterhin als Fußballobmann tätig – gearbeitet hatte. Seine weitere Tätigkeit an der Seitenlinie wird im Verein ausdrücklich begrüßt.
„Die Zusagen sind ein starkes Zeichen, den eingeschlagenen Weg mit unserer jungen und erfolgsorientierten Mannschaft weiterzugehen“, heißt es aus Vereinskreisen. Über die Arbeit des Trainers wird zudem betont: „René Schulz leistet hier wirklich sehr gute Arbeit. Er hat die Mannschaft sukzessive weiterentwickelt und ehrgeizige Ziele, mit denen wir uns 100% identifizieren und sicher sind, dass die Mannschaft diese erreichen können!“
Mit der breiten personellen Kontinuität und der Bestätigung des Trainers setzt die U23 des SV Concordia Ihrhove damit klar auf Stabilität und Weiterentwicklung für die kommende Saison.