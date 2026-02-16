Geschlossener Kurs in Ihrhove: U23 der Concordia setzt auf Kontinuität Verein vermeldet breite Zusagen und bestätigt den eingeschlagenen Entwicklungsweg. von p.s. · Heute, 14:46 Uhr · 0 Leser

Bei der U23 (2. Herren) des SV Concordia Ihrhove sind die personellen Weichen für die kommende Saison frühzeitig gestellt worden. Die Fußballverantwortlichen des Vereins teilten mit, dass nahezu der gesamte aktuelle Kader seine Zusage für die nächste Spielzeit gegeben hat.

Damit setzt Concordia Ihrhove im Unterbau konsequent auf Kontinuität. Die geschlossene Zustimmung innerhalb der Mannschaft wird vereinsintern als deutliches Signal gewertet, den eingeschlagenen Weg mit einer jungen und erfolgsorientierten Mannschaft fortzuführen. Ein zentraler Bestandteil dieser Planung ist auch die Verlängerung mit Trainer René Schulz. Schulz hatte die Mannschaft seit Ende 2025 hauptverantwortlich übernommen, nachdem er zuvor gemeinsam mit Norman Holzenkamp – weiterhin als Fußballobmann tätig – gearbeitet hatte. Seine weitere Tätigkeit an der Seitenlinie wird im Verein ausdrücklich begrüßt.