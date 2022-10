Geschlossene Mannschaftsleistung wird mit Sieg beim Favoriten belohnt

Am vergangenen Sonntag gastierten wir bei der SG Dahlem-Schmidtheim. Der Aufsteiger spielt bislang eine hervorragende Saison und ging dadurch auch zurecht als Favorit ins Spiel. Dennoch wussten wir, auch aufgrund einiger Rückkehrer, dass wir bei einer guten Leistung nicht chancenlos waren. Und genauso legten wir auch sofort los. Wir verteidigten tief und lauerten dann mit unserer Sturmreihe, bestehend aus Nico H., Denis, Marcel und Sebastian, auf die sich im Umschaltspiel bietenden Gelegenheiten. Eine solche Gelegenheit nutzten wir dann auch sehr effektiv aus. Langer Ball, Sebastian verlängert per Kopf auf seinen Bruder Marcel, dieser mit dem Doppelpass mit Denis und dann hämmert er den Ball unhaltbar vom Strafraumeck in den langen Winkel. Ein absolutes Traumtor. Die Verteidigung machte seine Arbeit auch sehr gut, sodass die SG bis zur 45. Minute kaum eine gelungene Aktion nach vorne hatte. Kurz vor der Pause markierte Sebastian nach feinem Steckpass von Marcel und mit Einsatz seines berühmt-berüchtigten 48er Blatt, das verdiente 2:0. Zuvor hatte Sebastian nach 2 Ecken und einem Querpass von Denis von der Grundlinie noch 3 weitere Möglichkeiten, das Ergebnis noch etwas nach oben zu schrauben.

Diese Möglichkeit nutzen wir dann aber in der 2. Halbzeit. Nach einem tollen Ballgewinn von Alex im eigenen Strafraum lief der Konter über Basti Ellmer und Marcel über unsere rechte Seite an dessen Ende dann Sebastian steil geschickt wurde und Nico den Querpass im gegnerischen Gehäuse unterbrachte. Ein Konter wie aus dem Bilderbuch. Leider verloren wir dann etwas den Faden, sodass die SG auch zu ersten Chancen kam. Bis zur 80. Hielten wir mit Mann und Maus dagegen. Bei einem schönen Querpass war dann unser Torwart chancenlos und nun begann langsam das Zittern. In der 90. Minute markierten die Gastgeber dann auch noch das 3:2 per direkt verwandeltem Freistoß. Die lange Nachspielzeit von insgesamt 9 Minuten (hier wusste nach dem Spiel keiner so genau warum so lange nachgespielt wurde) überstanden wir dann ohne Gegentor und gewannen das Spiel über 90 Minuten gesehen verdient. Die Busfahrt nach Hause fiel durch den Sieg dann auch etwas ausgelassener aus. Wir sind nun personell und Leistungstechnisch langsam in der Spur und werden in den nächsten Wochen versuchen, bis zu Winterpause noch den ein oder anderen Tabellenplatz gut zu machen.