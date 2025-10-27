Geschlossene Mannschaftsleistung sichert Pewsum den verdienten Erfolg

„Ein wichtiger und verdienter Erfolg. Wir konnten bei guten Platzverhältnissen ein gepflegtes Ballbesitzspiel aufziehen und auch gegen den Ball wieder kompakt und gut verteidigen,“ fasste Petersen die Leistung seiner Mannschaft nach dem Spiel zusammen. Pewsum übernahm von Beginn an die Kontrolle, ließ den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen und zwang den Gegner immer wieder zu langen Bällen. Auch in der Defensive präsentierte sich der Spitzenreiter erneut stabil und konzentriert.

„Eine geschlossene Leistung als Team. In der zweiten Halbzeit waren die klaren Torchancen da, um frühzeitig für die endgültige Entscheidung zu sorgen, dennoch eine in allen Mannschaftsteilen souveräne Vorstellung,“ so Petersen weiter. Besonders in der zweiten Hälfte drängte Pewsum auf die Entscheidung, ließ aber mehrere gute Möglichkeiten ungenutzt, bevor schließlich alles klar war.

Mit dem verdienten Heimsieg gegen den Tabellendritten Concordia Ihrhove bleibt Pewsum auch nach zwölf Spielen ungeschlagen und führt die Liga mit 32 Punkten an. Durch den Erfolg sendet die Mannschaft von Jonas Petersen ein deutliches Signal an die Konkurrenz – sie ist weiterhin das Team, das es in dieser Saison zu schlagen gilt.