Geschlossene Mannschaftsleistung gegen die SGM bringen drei Punkte

Unserer 2. Mannschaft gelang im Spiel gegen die SGM Ingstetten/Schießen eine faustdicke Überraschung und siegte 3:2 spät in der Ferne. Die Amann-Elf präsentierte sich nach dem sehr schwachen Weißenhorn-Spiel unglaublich stark und entführen die drei Punkte auch verdient beim Tabellenführer. Es war ein sehr gutes Spiel unserer 2. Mannschaft, die offensiv wusste Akzente zu setzen und immer gefährlich zu sein. Schon in der 20. Minute verwandelte Manuel Illenberger einen berechtigten Foulelfmeter zur überraschenden Führung des Außenseiters. Auch die Hausherren hatten ihre Qualitäten in der Offensive und so war der Ausgleich folgerichtig (36.). Noch in Durchgang eins die nochmalige Führung für unsere Farben, als Tom Bischof sehenswert mit einem direkten Freistoß die Staiger wieder in Führung schoss (45.+3). Die 2. Hälfte war ein sehr umkämpftes und gutes Spiel von beiden Teams, wobei auch unser SCS alles reinhaute und die Führung lange halten konnte. Zehn Minuten vor dem Ende dann doch noch der Ausgleich für die SGM und so schien man sich auf eine Punkteteilung zu vereinbaren. Allerdings machte man die Rechnung nicht mit dem eingewechselten Tobias Schädler, der in der Nachspielzeit zum Matchwinner avancierte, als er mit einem tollen Flachschuss ins rechte Eck den dritten SCS-Treffer besorgte. So wurden sehr überraschende Punkte beim Tabellenführer eingetütet und mit diesen Zähler sind die Staiger nun komplett im Mittelfeld der Klasse angekommen. Sehr wichtig und nicht ganz unverdient brachten die Staiger Jungs die Punkte ins Weihungstal mit, aus einem Spiel, in welchem das Kollektiv der Schlüssel zum Erfolg war. Bravo Jungs.