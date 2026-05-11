Geschlossene Mannschaftsleistung bringt dem FC Waldems Heimsieg

FC Waldems belohnt sich für großen Kampf +++ Defensive Stabilität als Schlüssel zum Erfolg +++ Hofmann und Rang führen FCW zum Heimsieg
Der FC Waldems hat im Kampf um den Klassenerhalt ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt und sich mit 2:1 gegen den FSV Oberwalluf durchgesetzt. Mit einer kämpferisch starken und geschlossenen Mannschaftsleistung rangen die Waldemser die Rheingauer nieder und gewannen unter dem Strich verdient.
Der FCW erwischte einen Traumstart in die Partie. Bereits in der 2. Spielminute legte Matthias Rang stark auf Sören Hofmann auf, der sich entschlossen durchsetzte und zur frühen 1:0-Führung einschob. Auch in der Folge blieb der FC Waldems gefährlich und erspielte sich über die gesamte Spielzeit die besseren Torchancen.
Defensiv präsentierte sich der FCW äußerst stabil. Die Mannschaft ließ kaum klare Möglichkeiten zu und verteidigte auch die Standardsituationen an diesem Sonntagnachmittag konsequent und aufmerksam. Der Ausgleich für Oberwalluf fiel dennoch mit der ersten wirklich guten Torchance der Gäste zum 1:1.
Die Rheingauer hatten zwar über weite Strecken mehr Ballbesitz, doch der FC Waldems schaltete immer wieder schnell um und kam dadurch zu gefährlichen Aktionen. In der ersten Halbzeit holte der ebenfalls starke Sören Hofmann zudem einen Elfmeter heraus, vergab diesen jedoch anschließend selbst.
Ein besonderes Comeback feierte Daniel Dietrich. Der erfahrene Defensivspieler stand nach knapp vier Jahren (28.08.2022) und einigen Kurzeinsätzen, erstmals wieder von Beginn an in einem Kreisoberliga-Spiel auf dem Platz und brachte spürbar Stabilität in das defensive Konstrukt des FCW.
Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug der FC Waldems spät zu: Nach einer Vorlage von Yannik Dietrich setzte sich Matthias Rang in der 85. Spielminute entschlossen durch und erzielte den umjubelten 2:1-Siegtreffer. Damit belohnte er nicht nur seine eigene starke Leistung, sondern auch den enormen Aufwand der gesamten Mannschaft.
Am Ende stand ein ganz wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt, bei dem sich der FC Waldems für seine kämpferische Leistung und den großen Einsatz verdiente drei Punkte sicherte.
Das nächste Spiel bestreitet der FC Waldems am Sonntag, den 17.05., auswärts bei der SG Laufenselden.