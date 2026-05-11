Geschlossene Mannschaftsleistung bringt dem FC Waldems Heimsieg von Mario Weimer · Heute, 09:37 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ingo Hörning

FC Waldems belohnt sich für großen Kampf +++ Defensive Stabilität als Schlüssel zum Erfolg +++ Hofmann und Rang führen FCW zum Heimsieg Der FC Waldems hat im Kampf um den Klassenerhalt ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt und sich mit 2:1 gegen den FSV Oberwalluf durchgesetzt. Mit einer kämpferisch starken und geschlossenen Mannschaftsleistung rangen die Waldemser die Rheingauer nieder und gewannen unter dem Strich verdient.

Der FCW erwischte einen Traumstart in die Partie. Bereits in der 2. Spielminute legte Matthias Rang stark auf Sören Hofmann auf, der sich entschlossen durchsetzte und zur frühen 1:0-Führung einschob. Auch in der Folge blieb der FC Waldems gefährlich und erspielte sich über die gesamte Spielzeit die besseren Torchancen. Defensiv präsentierte sich der FCW äußerst stabil. Die Mannschaft ließ kaum klare Möglichkeiten zu und verteidigte auch die Standardsituationen an diesem Sonntagnachmittag konsequent und aufmerksam. Der Ausgleich für Oberwalluf fiel dennoch mit der ersten wirklich guten Torchance der Gäste zum 1:1.