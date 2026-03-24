Geschlossene Gesellschaft

– Foto: Jörn Kutschmann

Sie ist aber gar nicht schuld daran, dass ich unfassbar knapp dran bin. Aber ihr Enkel trug nicht unerheblich dazu bei, dass ich mich tierisch beeilen muss

Völlig gehetzt und genervt verabschiede ich mich von meiner Mama.

„Fahr trotzdem vorsichtig“, rief meine Mama mir nach, „lieber zu spät auf Erden als zu früh im Himmel!“

Er wollte sich nämlich absolut nicht fertig machen und zur Omi bringen lassen. Als ich ihn dann übergeben hatte, blieb also keine Zeit für noch eine Tasse Kaffee. Stattdessen musste ich direkt wieder Richtung Fahrstuhl sprinten.

Jetzt musste ich mich doch noch einmal umdrehen, um meine Bewunderung für diesen Spruch zum Ausdruck zu bringen.

Er sei oft von meinem Uropa benutzt worden, erklärte mir meine Mutter.

Also von dem Mann, der einst ohne funktionierende Bremsen über den Theodor-Heuß-Platz gefahren war…

Das begab sich aber zu einer Zeit, in der Polizisten wirklich noch Freund und Helfer waren und die verkehrsregelnden Cops zu Weihnachten literweise Spirituosen aus den Autofenstern gereicht bekamen … also wirklich lange her.

Und damals kannte mein Uropa offenbar den Polizisten, der da gerade Aufsicht hatte. Dieser sah, dass es Probleme mit den Bremsen gab, und bescherte meinem Uropa eine „grüne Welle“.

So jedenfalls wird es in meiner Familie seit Jahrzehnten erzählt.

Auf so eine Fügung konnte ich aber nicht hoffen, also musste ich mich sputen.

Ich fuhr zwar zügig, aber – die Worte meines Uropas, gesprochen durch meine Mama, im Ohr – nicht wirklich zu schnell.

Dafür reservierte mir das Schicksal (oder hatte mein Uropa von oben seine Hände im Spiel?) einen Parkplatz direkt vor dem Walter-Felsenstein-Sportplatz.

Happy, doch noch pünktlich zu sein, wollte ich den Kunstrasenplatz betreten.

Aber ein Ordner stellte sich mir in den Weg.

Mir fiel ein, dass ich bei meinem ersten Besuch hier unverschämt viel Geld für den Eintritt zahlen musste – und dafür gab es nicht mal eine Eintrittskarte. Ich war fest davon überzeugt, dass der Ordner mir also Geld abknöpfen wollte, und zückte fix meinen Presseausweis.

Damit kam ich zwar erst einmal durch, aber der nächste Kollege vom FC Nordost stand plötzlich vor mir: Ich stünde nicht auf dem Spielberichtsbogen.

Ja, das wüsste ich selber, gab ich zurück.

Es dürften aber nur Leute auf oder an den Platz, die auf diesem Bogen stünden.

Hintergrund war eine Keilerei inklusive Spielabbruch vor zwei Wochen gegen den TSV Lichtenberg. Daraufhin hatte der BFV ein Zuschauerverbot ausgesprochen.

Mir war gar nicht bewusst, dass der BFV so etwas kann, aber diskutieren war hier absolut sinnlos.

Es blieb direkt am Platz also bei einer geschlossenen Gesellschaft und ich verzog mich hinter den Zaun zu den anderen Ama-Zwee-Anhängern, die natürlich ebenfalls nicht am Platz stehen durften.

Unnötig zu erwähnen, dass Fotos und Videos sehr unter diesem Standort litten.

Genauso wie wir, denn wir sahen, wie der FC Nordost nach einer halben Stunde bereits 2:0 führte. Sie hatten sogar die Chance, das dritte nachzulegen. Gott sei Dank verpassten sie das dritte Tor und so konnten die Ama Zwee kurz vor der Pause den Anschluss, durch Kalle aus 11 Metern, erzielen.

Im zweiten Durchgang löste sich bei der Hertha dann, Gott sei Dank, die Handbremse und Patrick Ebert (in seiner Rolle als Standardtrainer bei Hertha BSC) hätte seine helle Freude an den zweiten 45 Minuten gehabt.

Erst ballerten Clay und Görki traumhafte Freistöße in die Maschen, ehe Tiago nach einer abgeblockten Ecke einköpfte.

Kurz vor Schluss war es dann Toni, der nach einem abgewehrten Freistoß aus 25 Metern einfach mal einen Hafer abgab und genau den Knick traf.

Spiel gedreht und drei janz wichtige Punkte eingefahren.

Nun, da das Spiel abgepfiffen war und die zweite Mannschaft vom FC Nordost den Platz betrat, wollte auch keiner mehr etwas von einer geschlossenen Gesellschaft wissen und alle durften auf den Platz.

Logik, die begeistert.

Wir klatschten mit der Mannschaft ab und dann ging es auch wieder nach Hause – ohne Geschwindigkeitsüberschreitung und mit funktionierender Bremse.

Ha Ho He Hertha Ama Zwee

der Kutten König