Geschlagene Gegner singen Lobeshymnen auf GSC und Türk Gücü

Torwart Paul Kohlberger hielt die Niederlage der SG Silberg/Eisenhausen bei Türk Gücü Breidenbach in Grenzen. Hier pariert er einen Schuss von Kaan Özdemir (10). © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. Am Mittwochspieltag der Fußball-Kreisoberliga Nord haben zwei Hinterländer Mannschaften herausragende Leistungen gezeigt, die beiden anderen kassierten schmerzliche Derbyniederlagen: Der FSV Buchenau ging im Duell der Lahnanrainer und Wiederaufsteiger beim TSV Caldern mit 0:5 unter, die SG Silberg/Eisenhausen war am Breidenbacher Hausberg chancenlos und unterlag 0:3. Der FC Türk Gücü Breidenbach setzte sich mit dem dritten Saisonsieg an die Tabellenspitze, weil der bisherige Primus VfB Wetter bei der FSG Südkreis nicht über ein 0:0 hinauskam. Doch wer die Lobeshymne hört, die der Sprecher des TSV Michelbach dem 4:0 siegreichen Gegner singt, muss annehmen, dass der Meisterschaftsanwärter Nummer eins Gladenbacher SC heißt.“ Die ebenfalls in den Spielbetrieb des Fußballkreises Biedenkopf integrierte SG Nordkreis rettete sich nach früher Führung und 1:2-Rückstand beim FV Wehrda in der Nachspielzeit zum 2:2.