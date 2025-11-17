Geschichtsträchtiges Landesliga-Tor – Neunkirchen: 7:5 nach 1:5

Nico Argauer traf für den SC Luhe-Wildenau nach zehn Sekunden. – Foto: Redaktion Schwandorf

Vier der sechs Oberpfälzer Kreisligen haben sich – bis auf vereinzelte Nachholspiele – in die viermonatige Winterpause verabschiedet. „Aus is und gar is und schad is, dass wahr is“, um den legendären Monaco Franze zu zitieren. Für viele Mannschaften stand am Wochenende also das letzte Spiel des Jahres auf dem Programm. Es ging nochmal ordentlich zur Sache. Wie immer haben wir zu Wochenbeginn ein paar Highlights aus den Spielkreisen herausgesucht. Diesmal u.a. mit einem Tor nach zehn Sekunden, einem Sechsfach-Torschützen und einer Riesen-Aufholjagd...

Was war das denn? Der SC Luhe-Wildenau ist heißer Kandidat für das schnellste jemals erzielte Tor in der „neuen“ Landesliga Mitte. Gerade mal zehn Sekunden benötigten die Nordoberpfälzer am Samstag, um dem TSV Bad Abbach auf dessen Kunstrasenplatz das erste Tor einzuschenken. Anstoß für den SC, mehrere Spieler rannten nach vorne, ein weiter Schlag Richtung Strafraum, eine flache Flanke und Kapitän





Bezirksliga Süd

Vor allem auf höhergelegenen Fußballplätzen machte dichter Nebel Spielern und Zuschauern zu schaffen. Das galt auch für die Parsberger Hatzengrün. Dort kam es zu einer kuriosen Spielabsage. Alles war angerichtet. Die Spieler des TV Parsberg und des 1. FC Schwarzenfeld standen schon zum Einlaufen bereit. Angepfiffen wurde aber nicht. Wegen Nebels. Unverrichteter Dinge traten die Schwarzenfelder Spieler und die vielen mitgereisten Fans die Heimreise an.



Vor allem auf höhergelegenen Fußballplätzen machte dichter Nebel Spielern und Zuschauern zu schaffen. Das galt auch für die Parsberger Hatzengrün. Dort kam es zu einer kuriosen Spielabsage. Alles war angerichtet. Die Spieler des TV Parsberg und des 1. FC Schwarzenfeld standen schon zum Einlaufen bereit. Angepfiffen wurde aber nicht. Wegen Nebels. Unverrichteter Dinge traten die Schwarzenfelder Spieler und die vielen mitgereisten Fans die Heimreise an.







Den Überblick zu behalten, das war mancherorts wie hier in Hohenschambach, aufgrund des dichten Nebels gar nicht so einfach. – Foto: Florian Würthele







Im zweiten Durchgang nahm dieses Kreisklassen-Match im Regensburger Osten so richtig Fahrt auf. Fortunas Bayernliga-Unterbau ging vor der Pause mit 2:0 in Front, gab die Führung aber vollends aus der Hand. Die letzten zehn Spielminuten hatten es in sich. Hier klingelte es noch viermal. Am Ende ging der Serbische Club-Donau nach kurzweiligen 90 Minuten als Sieger vom Platz.



Fünf Buden in einem Spiel: Beim Kantersieg des TV Geisling erwischte Torjäger



A-Klasse 2

Fünf Buden in einem Spiel: Beim Kantersieg des TV Geisling erwischte Torjäger Florian Seebauer einen Sahnetag. Die ersten vier Tore seiner Mannschaft gingen allesamt auf seine Kappe. Anschließend gönnte er sich eine längere „Verschnaufpause", um dann noch den Endstand zu markieren. Kleiner Makel: Seebauers zweiten Treffer wertete der Schiedsrichter als Eigentor.



Ganz spät schlug der TV Barbing II in Burgweinting zurück. Dank eines Mannes.







Kreis Amberg/Weiden



Kreis Amberg/Weiden

Kreisliga Nord

Ganz spät schlug der TV Barbing II in Burgweinting zurück. Dank eines Mannes. Marco Dürschl – er hatte schon das zwischenzeitliche 2:1 erzielt – brachte sein Team zunächst in der 89. Minute auf ein Tor heran. In der Nachspielzeit versenkte Dürschl schließlich einen Freistoß direkt – 3:3. Barbings Goalgetter steht nun schon bei 22 Saisontreffern.



Offiziell 457 Zuschauer: Das Kreisliga-Derby TSV Erbendorf gegen TSV Reuth zog die Massen an. Auch wenn die heimische Steinwaldelf einen zweimaligen Rückstand egalisieren konnte, vollkommen zufrieden machte sie das Ergebnis am Ende nicht. Zumal die erhoffte Revanche für die Hinspiel-Niederlage nicht gelang.







Auch in Tremmersdorf war der Zuschauerzuspruch groß. Rund 400 Leute wollten sich das Nachbarschaftsduell des FCT gegen die SpVgg Trabitz nicht entgehen lassen. Und sie sollten ihr Kommen nicht bereuen. Emotionen, Hektik, bisweilen bis an die Grenze gehende Härte – das Derby hatte alles, was man sich im Vorfeld von ihm versprochen hatte. Unter den Augen des Bürgermeisters und stellvertretenden Landrats Albert Nickl gelang den Hausherren am Ende der Coup gegen den Tabellenzweiten.







Beim FC Tremmersdorf war die Freude groß nach dem Derbysieg gegen Trabitz – Foto: Verein





Topspiel stand drauf, doch entpuppen sollte es sich als klare Angelegenheit. Das Gipfeltreffen Erster gegen Zweiter in der Kreisklasse Ost ging an den Rangzweiten – und wie. Der SV Altenstadt/Waldnaab ließ Leader DJK Irchenrieth satt mit 4:0 von der Klinge springen. Bei einem Spiel weniger, kann der Kreispokal-Finalist nun aus eigener Kraft an die Tabellenspitze springen.







2:0, 2:2, 3:2, 3:5. Das Kreisklassenspiel in Waldau glich einem wilden Ritt. Hintenraus bewies die Landesliga-Reserve des SV Etzenricht den längeren Atem – und feiert einen tabellarischen Befreiungsschlag. Die Gastgeber dagegen müssen sich ärgern, zwei Führungen verspielt zu haben.



Das Ergebnis spricht Bände. Kein Herrenteam gewann an diesem Wochenende so hoch wie der FSV Gärbershof in der A-Klasse Süd. In beiden Halbzeiten traf der Tabellenzweite jeweils sechsmal. Schlusslicht SG Kastl/Utzenhofen II – nach 16 Spielen immer noch ohne Punkt – konnte einem leid tun. Mann des Tages war zweifelsohne



B-Klasse Ost

Für „das" Comeback der Woche zeichnete B-Klassist TSV Neunkirchen verantwortlich. Den Akteuren auf dem Feld dürfte diese Partie noch lange in Erinnerung bleiben. Denn unterschiedlicher können zwei Halbzeiten nicht laufen. Zunächst war Windischeschenbachs Zweite am Zug, zog bis zur Pause auf 5:1 davon. Einseitig verlief auch die zweite Hälfte. Allerdings zugunsten des anderes Teams. Neunkirchen holte nun Tor um Tor auf, glich bereits nach 66 Minuten auf 5:5 aus und krönte diese tolle Aufholjagd schließlich auch noch.



Für „das“ Comeback der Woche zeichnete B-Klassist TSV Neunkirchen verantwortlich. Den Akteuren auf dem Feld dürfte diese Partie noch lange in Erinnerung bleiben. Denn unterschiedlicher können zwei Halbzeiten nicht laufen. Zunächst war Windischeschenbachs Zweite am Zug, zog bis zur Pause auf 5:1 davon. Einseitig verlief auch die zweite Hälfte. Allerdings zugunsten des anderes Teams. Neunkirchen holte nun Tor um Tor auf, glich bereits nach 66 Minuten auf 5:5 aus und krönte diese tolle Aufholjagd schließlich auch noch.







Im Elfmeter-Pech war der SG Michelsdorf / ASV Cham II. Kurz vor und kurz nach der Halbzeitpause bekam die Heimmannschaft einen Strafstoß zugesprochen. Beide Male scheiterte der Schütze an Ränkams Schlussmann



Kreisliga West

Das nennt mal wohl Blitzstart: Bereits nach elf Minuten und Toren von Veit Lindner, Alexander Ram und Alexander Grill führte der SV Kemnath a.B. in Nittenau mit 3:0. Zu diesem Zeitpunkt schien dem Tabellenletzten ein Debakel zu drohen. Dieses blieb aber aus. Stattdessen gerieten die Blitz-Starter vom Buchberg in der letzten halben Stunde noch einmal ins Schwitzen.



Das nennt mal wohl Blitzstart: Bereits nach elf Minuten und Toren von Veit Lindner, Alexander Ram und Alexander Grill führte der SV Kemnath a.B. in Nittenau mit 3:0. Zu diesem Zeitpunkt schien dem Tabellenletzten ein Debakel zu drohen. Dieses blieb aber aus. Stattdessen gerieten die Blitz-Starter vom Buchberg in der letzten halben Stunde noch einmal ins Schwitzen.



Und nochmal die SG Michelsdorf. Auch beim B-Klassenteam war einiges los. Es war ein Tag der offenen Tür. Als deutlich effizienter entpuppte sich die Einheimischen.