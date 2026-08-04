Geschichten die nur der Pokal schreibt

In der ersten Halbzeit verlief das Spiel zunächst so wie man es erwartet hätte. Außer zwei Versuchen aus der Distanz von Joel Güth (22. Und 44. Minute) hatte der TuS nichts zu bieten. Die Gäste waren hingegen aktiver und gingen nach 25 Minuten durch einen ansatzlosen Schuss von Nico Schäfer aus 20 Metern in Führung. Ansonsten vereitelten Torwart Marcel Treis und seine Vorderleute mit Leidenschaft einen höheren Rückstand.

Im zweiten Durchgang waren nur wenige Minuten gespielt, da stellte Platten das Spiel auf den Kopf. 51. Minute, Zuckerpass von Tokariev in den Lauf von Joel Güth, der zum Tor zieht und ins lange Eck verwandelt. Ein erster Jubel für die im Rahmen des Sportfestes doch zahlreich erschienenen Zuschauer. Nur drei Minuten später wurde es deutlich lauter. Dieses Mal schickt Rozhko Güth auf die Reise. Der lässt drei Gegenspieler stehen und trifft zur Plattener Führung. In der 65. Minute fiel fast das 3:1, doch Tömmes macht sich nach einer Plattener Ecke richtig lang und verhindert den Treffer. Stattdessen war wenig später (69.) Schütz zur Stelle und erzielte aus spitzem Winkel den 2:2 Ausgleich. Als Tyler Stammel nach 84 Minuten mit einem Sonntagsschuss aus 25 Metern den SVH erneut in Führung brachte sah es für die meisten Zuschauer wohl nach einer Vorentscheidung aus. Die Nachspielzeit läuft bereits seit drei Minuten. Güth zieht zur Grundlinie und hebt den Ball vor das Tor der Gäste, am zweiten Pfosten rauscht Johannes Störtz heran und drischt den Ball mit links unter die Latte. Always Platten – jetzt war Ausnahmezustand. Im weiteren Verlauf der Nachspielzeit musste Platten jedoch noch einen Rückschlag hinnehmen. Skarina im Laufduell mit seinem Gegner und dem Foul vor der Strafraumgrenze. Für den Schiedsrichter in seiner Entscheidung der „letzte Mann“ und daher die rote Karte (97.).

So stellten sich 10 Plattener Spieler die alles an Kampfkraft gelassen hatten der Herausforderung Verlängerung. War das 3:4 durch Schütz nach 94 Minuten noch etwas glücklich, so stellte Schäfer mit zwei gezielten Schüssen (97. Und 103. Minute) noch vor der Pause der Verlängerung auf 3:6. Den Endstand von 3:7 erzielte Leon Beyer in der 113. Minute.