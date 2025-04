Geschichte wiederholt sich...

Spätestens nach den beiden Vollerfolgen gegen den FC Schwamendingen und den FC Hellas war das Selbstverständnis der Mannen vom Loorenkopf derart gewachsen, dass man sich gegen den ewigen Rivalen aus dem Zürcher Kreis 8 berechtigte Hoffnungen machen durfte, einen oder gar drei Zähler ins heimische Sportzentrum Witikon zu entführen. Zudem war und sind Spiele gegen den Verein aus dem benachbarten Quartier beim FC Neumünster ohnehin derart mit Erfolgserlebnissen verknüpft, dass sich das psychologische Konzept der klassischen Konditionierung anhand bestens belegter Beispiele aus der jüngeren Neumünster Vergangenheit erklären liesse. Würde Iwan Pawlow noch leben, hätte er sicherlich eine, wenn nicht gar mehrere Freudentränen verdrückt. R.I.P.



Zurück zum Spiel. Unter malerischer Flutlicht-Atmosphäre und unter den Augen von knapp 50 nicht zahlenden Zuschauern ging es ab der ersten Minute voll zur Sache. Intensiv geführte Zweikämpfe bestimmten das Spiel und Freunde des gepflegten Ballbesitz-Fussballs mussten ihre Erwartungen ein wenig relativieren, zumal auch das holprige Geläuf nicht viel mehr zuliess. Nach einer knappen halben Stunde führte ein Seefelder Schnittstellenpass mit anschliessender Slapstick-Einlage von den ansonsten hervorragend aufspielenden Wenk Senior und Struchen dazu, dass der Ball im eigenen Netz zappelte. Mit Beginn der zweiten Hälfte zeigte sich die Kleeblätter sichtlich gewillt, den 1:0 Pausenrückstand aufzuholen. Apropos aufholen: Einigen Akteuren des Heimteams wird aus Sicht des FC Neumünster wärmstens empfohlen, den doch beachtlichen sprachlichen und intellektuellen Defiziten ein wenig mehr Beachtung beizumessen, entpuppten sich doch einige Vertreter auf und neben dem Platz als intellektuelle Tiefflieger. Sei’s drum. Bei weiterhin vorhandenem Eintore-Rückstand und noch knapp zwei zu spielenden Minuten wusste jeder auf der Sportanlage Lengg, was noch kommen musste. In der 88. Minute bediente der eingewechselte Wenk Junior mustergültig den ebenfalls eingewechselten Koch auf der rechten Angriffsseite, der den Ball auf den hereinstürmenden Meyer im gegnerischen Strafraumzentrum weiterleitete. Tor, Tor, Tor! Jubel, Trubel, Heiterkeit und ein erneuter Punktegewinn für die Kleeblätter! Abermals wurde die (bröckelnde) Festung Lengg in ihren Grundfesten erschüttert. Freudetrunken liess man den Samstagabend noch ausklingen. Dies natürlich im Wissen, dass man mit dem FC Oberwinterthur in der 3. Runde des Zürcher Regionalcups bereits den nächsten Gegner vor den Brust hatte.