»Geschichte! Einfach nur der Wahnsinn!«: Ruderting ist Meister! 18. Spieltag in der Frauen-Bayernliga - Samstag: SV Weinberg II vs. FC Ruderting 0:3 von Helmut Weigerstorfer · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Ruderting ist Meister! Ruderting ist Regionalligist! Ruderting feiert! – Foto: Simon Schwaiberger

Hanna Maier ist eigentlich für ihre Sachlichkeit bekannt - sogar in Extremsituationen. Nach dem 18. Spieltag ist aber selbst die FCR-Managerin einfach nur emotional. "Einfach nur der Wahnsinn! Regionalliga! Endlich!", jubelt die 37-Jährige. "Dass ein Dorfverein mit gerade einmal 3.500 Einwohner in die 3. Liga aufsteigt, ist Geschichte!" Der FC Ruderting ist Meister der Frauen-Bayernliga! Die Saison 2025/2026 gehört den Niederbayern. Wenig verwunderlich, dass die Sportliche Leiterin nach dem entscheidenden 3:0-Erfolg beim SV Weinberg II von einem "Gefühlschaos" spricht.

Dass der FCR Meister wird, hat sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet. Der Zeitpunkt hingegen war noch fraglich. Der einzige niederbayerische Vertreter in der vierten Spielklasse der Damen nutzte - irgendwie standesgemäß in dieser Spielzeit - gleich seine erste Chance in diesem Zusammenhang. Das i-Tüpfelchen einer Saison, in der an Schwerdt, Fisch & Co. kein Weg vorbeiführte. "Die Mädels haben sich das sooo verdient. Der ganze Verein hat es sich verdient", bleibt Maier emotional. Gestern, 16:00 Uhr SV 67 Weinberg SV Weinberg II FC Ruderting Ruderting 0 3 Nicht nur der Titel ist verdient, sondern auch der entscheidende Sieg im mittelfränkischen Weinberg. "Wir hatten starke 30 Minuten - dann ist das Spiel abgeflacht, weil wir den Faden verloren haben", blickt die Ruderinger Chefin auf ein Spiel zurück, das irgendwie zur Randnotiz geworden ist, ob der Feierlichkeiten des FC aus dem Landkreis Passau. Ruderting ist Sieger! Ruderting ist Meister!

"Glückwunsche! Das ist absolut verdient - gerade nach all den Jahren als Vizemeister", sendet Weinberg-Coach Sebastian Neumann freudige Nachrichten. Seiner Meinung nach zeigten sich die Niederbayern einerseits einmal mehr als effizientes Monster, das "unsere Fehler eiskalt bestraft" hat. Andererseits "ist das eine sehr sympathische Truppe", die "nett und freundlich" ist. Und sehr erfolgreich! So erfolgreich, dass sich selbst Hanna Maier einmal gehen lässt...