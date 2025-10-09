Geschenkte Tore: A/O taumelt vor der nächsten Derby-Auflage

A/O verliert in Schneverdingen und bangt um einen Verteidiger - und das ausgerechnet vor dem Landesliga-Derby gegen D/A II.

Ahlerstedt. Die SV Ahlerstedt/Ottendorf unterlag Jahn Schneverdingen mit 1:3. Die gebeutelten Ahlerstedter leisteten sich früh einen Fehler im Aufbauspiel, der Jahn-Angreifer Tarik Pepic die Führung ermöglichte (15.). In einem guten ersten Durchgang fanden die Gäste aber die schnelle Antwort: Enes Badur traf nach einem Eckball zum Ausgleich (16.).

Nach dem Seitenwechsel geriet A/O durch Doppelpacker Pepic erneut ins Hintertreffen (54.). Badur ließ die Möglichkeit auf den Ausgleich aus, sodass Rodrigo Baroni Badziak für den heimstärksten Landesligisten (13 Punkte in fünf Spielen) den Deckel draufmachte (87.).

Verletzungspech reißt nicht ab

„Wir haben ihnen zweieinhalb Tore geschenkt“, sagt Trainer Kevin Speer. Mit Innenverteidiger Daniel Brunsch (Verdacht auf Bänderriss) hat sich zudem das Lazarett vor dem Derby gegen Drochtersen/Assel II erweitert. „Vor einer Woche“, sagt Speer mit Blick auf Sonntag, „haben wir 0:3 gegen sie verloren - wir sind der Underdog.“ Bei einer Niederlage im Landkreis-Derby droht dem Tabellenfünften Mittelfeld-Tristesse.