"Geschenke verteilt": TuS Holzkirchen unterliegt Dorfen knapp mit 1:2

Bereits im Vorfeld ist den Zuschauern in Holzkirchen klar gewesen: Für den TuS würde es im dritten Heimspiel 2025 eine schwere Aufgabe werden, die nächsten wichtigen Zähler in der Bezirksliga Ost einzufahren.

Dabei musste Teichmann seine Startelf auf mehreren Positionen verändern. Die kränkelnden Lukas Krepek und Andreas Bauer wurden nicht rechtzeitig fit und mussten auf die Bank. So verteidigte Michael Schlicher in der Dreierkette neben Christopher Korkor und Julian Dolenga. Zudem agierten Drilon Shukaj, der sein Startelf-Comeback gab, und Stefan Hofinger auf den Außenpositionen. Emil Albrecht fehlte kurzfristig – für ihn begann Maximilian Freundl, und Maximilian Riedmüller kehrte zwischen die Pfosten zurück.

Anfangs hatte die neu formierte TuS-Defensive große Probleme. „Wir haben einen Katastrophenstart erwischt“, findet TuS-Coach Teichmann. Keine 60 Sekunden waren gespielt, und schon führten die Gäste. Dolenga verschätzt sich bei einem langen Ball komplett, und Dorfens Alois Eberle hatte keine Mühe, den Ball im Tor unterzubringen. „Er hat nur auf den Ball geschaut“, moniert Teichmann. „Wir müssen das einfach verteidigen.“ Nach rund 20 Minuten nahm das TuS-Trainerteam Anpassungen in der Kette vor, und die Defensive stand sicherer.

In der Offensive scheiterte TuS-Angreifer Alpay Özgül mit einer Doppelchance am stark aufspielenden Gästetorwart Alexander Wolf. Der Ausgleich lag in der Luft, doch Dorfen zeigte, warum man zu Recht zu den Topteams zählt: Sie zeigten sich eiskalt vor dem Tor und trafen zum richtigen Zeitpunkt. Unmittelbar vor der Pause segelte ein Freistoß von links in Strafraum, und Dorfens Yavuz Tenha traf allein am Fünfer zum 2:0. „Das nächste Geschenk“, hadert Teichmann.

Mit einer ordentlichen Portion Wut im Bauch kehrte sein Team zurück. „Ich finde, dass wir in der zweiten Halbzeit klar überlegen waren“, sagt Teichmann. Der agile Shukaj nahm sich ein Herz und zog von der Sechzehnerlinie ab. Sein Ball landete abgefälscht zum 1:2 im Netz. Am Ende war es eine bittere, weil knappe Niederlage. Teichmann: „Wir waren fußballerisch richtig gut, vor allem Bastian Feldbrach. Er hat für mich die größte Entwicklung hingelegt.“