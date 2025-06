Geschenk angenommen: TSV Solingen sichert sich Kreispokal

Das Walder Jahnstadion in Solingen war schon Zeuge von so manchem Fußballfest und wurde auch für das Endspiel des Kreispokals zahlreich aufgesucht. Rund 1200 Zuschauer wollten sich die Partie am sonnigen Feiertag vor Ort anschauen. Doch ein echtes Spektakel vermochte es zunächst nicht auf dem grünen Rasen zu werden. Viele Zweikämpfe ums Mittelfeld, sowie Abspielfehler in den Offensivbereichen definierten die erste Hälfte. Keeper Robin Wacholder musste anfangs bei einem Abschluss von Bastian Morris eingreifen (6.), danach entwickelte der SV tendenziell Vorteile in Sachen Ballbesitz.