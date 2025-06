Geschafft! VfB Marburg verteidigt seinen Hessenliga-Status

Griesheim. Es ist geschafft. Der VfB Marburg bleibt in der Fußball-Hessenliga. Die „Schimmelreiter“ besiegten am Pfingstmontag im Endspiel der Abstiegsrelegation den SC Dortelweil verdient mit 4:2 (1:2). Nach 39 Saisonspielen haben die Universitätsstädter eine weitere Saison in Hessens Amateur-Oberhaus klargemacht. Die Partie gegen den Zweiten der Verbandsliga Süd fand auf dem Rasen vom SC Viktoria Griesheim statt.