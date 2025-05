Jüchen macht den Aufstieg perfekt. – Foto: Sascha Köppen

Geschafft: Jüchen spielt in der Oberliga Am drittletzten Spieltag haben sich die Landesliga-Fußballer des VfL Jüchen/Garzweiler ihren Traum erfüllt. Dank eines Sieges in Mennrath steht nicht nur den Aufstieg fest, auch der Meistertitel ist ihnen nicht mehr zu nehmen. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 Mennrath VfL Jüchen

Daniel Klinger hatte in den vergangenen Wochen immer noch den Mahner gegeben. Das kann er sich für die letzten beiden Saisonspiele in der Landesliga sparen, denn am Sonntag machte der VfL Jüchen/Garzweiler mit einem 5:3 (3:2)-Auswärtssieg bei der schon geretteten Mannschaft von Victoria Mennrath nicht nur endgültig den ersten Oberliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte perfekt, durch den Sieg des FC Kosova Düsseldorf im Verfolgerduell bei der Holzheimer SG tags zuvor steht nun auch Meistertitel fest.

Alles angerichtet für die Aufstiegsparty Entsprechend ausgelassen ging es auch nach dem Abpfiff auf dem Kunstrasen in der Mennrather Kull zu. Schon ein paar Minuten vor dem Abpfiff hatte sich etwas getan, da waren Kartons mit, wie sich später herausstellte, Aufstiegs-T-Shirts und Mützen sowie Sektflaschen an den Spielfeldrand gebracht worden. Als das Spiel dann beendet war, brach sich die Freude zunächst nur zaghaft Bahn, steigerte sich aber stetig. Nach ein paar herzlichen Umarmungen wurden die T-Shirts übergestreift, dann folgten die obligatorischen Sekt- und Bierduschen. In einem Feierkreis kam erstmals die selbst gebastelte Meisterschale zum Vorschein und wurde in den Himmel gereckt, die ersten Gesänge waren zu hören. Zunächst der Klassiker „Nie mehr Landesliga“, dann in blau-weiße Rauchschwaden eingehüllt die Zeilen: „Landesliga es war schön, doch nun ist es Zeit für uns zu gehen.“

Da war der Vereinsvorsitzende Christoph Sommer schon von diversen alkoholischen Getränken durchnässt, doch die Freude stand auch ihm ins Gesicht geschrieben. „Wir hatten noch mal Respekt vor dieser Aufgabe, weil uns einige Spieler fehlten. Die Anspannung war da“, meinte er zunächst sachlich, fügte dann selig grinsend hinzu: „Was die Jungs geschafft haben, ist schon stark. Das ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.“ Dabei erlebte der Verein noch unruhige Zeiten, als Erfolgscoach Marcel Winkens nach Meinungsverschiedenheiten gehen musste und Daniel Klinger unterstützt von Benni Schütz die sportliche Verantwortung übernahm. „Da gebührt dem neuen Trainer-Team zusammen mit Torsten Müllers großer Dank, wie die Lage beruhigt wurde und wie die Mannschaft dann agiert hat“, sagte Sommer. Klinger findet das Haar in der Suppe