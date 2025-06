Geschäftsführer des TSV Steinbach: „Keine Budget-Erhöhung“

Haiger. Fast genau einen Monat hatten Spieler, Trainer und Verantwortliche des TSV Steinbach Haiger Zeit, um die vergangene Saison der Fußball-Regionalliga aus den Klamotten zu schütteln. Wobei vor allem noch zwei Spiele in vielen Köpfen der Akteure sein dürften. Zum einen die 0:1-Niederlage im Hessenpokal-Halbfinale gegen den KSV Hessen Kassel, zum anderen die 1:5-Klatsche gegen die Kickers Offenbach zum Saisonfinale. So hatte Trainer Hüsni Tahiri unlängst im Saison-Rückblick erklärt, dass er an der Pokalpleite noch länger zu knabbern haben wird. Auch über die Vorstellung gegen die Offenbacher wurde hinreichend philosophiert.