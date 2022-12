Geschäftsführer Bruns verlässt Fortuna Köln Regionalliga West: Fortuna Köln besetzt den Posten des Geschäftsführers nach Differenzen neu, Benjamin Bruns verlässt den Klub.

Benjamin Bruns ist nicht länger Geschäftsführer von Fortuna Köln. Das gab der aktuelle Tabellenzehnte der Regionalliga West am Montagabend bekannt. Grund sei gewesen, dass "die Sichtweisen sich zwischen Benjamin Bruns und dem Vorstand in den letzten Monaten geändert haben, so dass eine gemeinsame Fortsetzung der Zusammenarbeit für beide Seiten nicht möglich ist", heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Während seiner Amtszeit wurde die Fortuna in der Regionalliga West einmal Zehnter, einmal Fünfter und einmal Vierter. Auf Tabellenplatz zehn verlässt er die Kölner nun. Die Worte in der Mitteilung klingen nicht zwingend nach einer glücklichen Trennung trotzdem sagt Fortuna-Präsident Hanns-Jörg Westendorf: "„Wir möchten uns bei Benjamin Bruns für sein Engagement bedanken und wünschen ihm für seine berufliche Zukunft alles Gute."

Während die meisten Teams in der Winterpause sind, darf die Fortuna noch nicht in den Urlaub fahren. Am kommenden Samstag steht um 14 Uhr das Nachholspiel beim 1. FC Bocholt an. Aufsteiger Bocholt steckt im Abstiegskampf, die Kölner könnten nach der nicht optimal verlaufenen Hinrunde mit einem Sieg am SV Rödinghausen vorbei in die obere Tabellenhälfte springen.