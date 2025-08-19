„Gesamtgerüst ist zusammengeblieben“: Steinhöring bereit für die Kreisliga

Die Generalprobe gelingt mit 2:0. Steinhörings Coach Rotherbl lässt die Urlaubswelle kalt und sieht seine Mannschaft gut gerüstet.
Steinhöring – Für zwei Tore war der Aufsteiger und Kreisklasse-Champion in der Vorbereitung immer gut. Also tatsächlich immer. Alle fünf Testspiele hat der TSV Steinhöring mit zwei eigenen Torerfolgen beendet, dabei drei Remis und zwei Siege verbuchen können. „Das wird jetzt in der Kreisliga wohl nicht mehr so einfach werden“, glaubt Cheftrainer Thomas Rotherbl.
So gesehen, sei der 2:0-Heimerfolg bei der Generalprobe am Sonntag gegen den TSV St. Wolfgang eigentlich sogar etwas bescheiden ausgefallen. Spielführer Benjamin Lechner zeigte sich mit seinem Doppelpack (17., 80.) zwar schon in Torlaune. Weitere Nachahmer wären aus Rotherbls Sicht gegen den A-Klassisten jedoch wünschenswert gewesen. „Andererseits haben wir vor allem in der zweiten Halbzeit nur noch eine Torchance zugelassen. Das muss gegen so einen Gegner aber auch unser Anspruch sein.“
Wenn seine Elf am Samstag (17 Uhr) gegen den TSV Waldtrudering den ersten Kreisligaauftritt in der Vereinshistorie am Bachkramerweg absolviert, legt Rotherbl seinen Fokus bewusst auf die Defensivabteilung. „Das Gesamtgerüst und unsere Abwehrkette sind zusammengeblieben und war schon letzte Saison unser großes Plus. Darauf wird es ankommen, denn in der Kreisliga haben wir im Spiel weniger Zeit am Ball und dürfen uns weniger Fehler erlauben.“
Lediglich Stammtorhüter Simon Stadler fällt vorerst noch mit einem Bänderriss aus. „Es ist aber grundsätzlich schwierig, in der Sommervorbereitung die Stammelf beisammen zu haben“, hadert Rotherbl durchaus damit, dass er durchweg auf bis zu sechs Stammkräfte nicht zurückgreifen konnte.
„Wir haben keine 45 Minuten mit der ersten Elf gespielt.“ Das sei im Amateurbereich zur Urlaubszeit ganz normal, „läuft dann aus Trainersicht aber eben nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe“. Sein Gegenmittel: Ignoranz. „Ich habe in jedem Training so trainiert, als wären wir in kompletter Stärke auf dem Platz.“