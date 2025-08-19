„Gesamtgerüst ist zusammengeblieben“: Steinhöring bereit für die Kreisliga

Steinhöring – Für zwei Tore war der Aufsteiger und Kreisklasse-Champion in der Vorbereitung immer gut. Also tatsächlich immer. Alle fünf Testspiele hat der TSV Steinhöring mit zwei eigenen Torerfolgen beendet, dabei drei Remis und zwei Siege verbuchen können. „Das wird jetzt in der Kreisliga wohl nicht mehr so einfach werden“, glaubt Cheftrainer Thomas Rotherbl.

So gesehen, sei der 2:0-Heimerfolg bei der Generalprobe am Sonntag gegen den TSV St. Wolfgang eigentlich sogar etwas bescheiden ausgefallen. Spielführer Benjamin Lechner zeigte sich mit seinem Doppelpack (17., 80.) zwar schon in Torlaune. Weitere Nachahmer wären aus Rotherbls Sicht gegen den A-Klassisten jedoch wünschenswert gewesen. „Andererseits haben wir vor allem in der zweiten Halbzeit nur noch eine Torchance zugelassen. Das muss gegen so einen Gegner aber auch unser Anspruch sein.“