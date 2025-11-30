Gesamtes Trainerteam verlängert

,,Das Trainerteam und die Mannschaft arbeiten hervorragend zusammen, daher sind wir sehr glücklich, in gewohnter Konstellation weitermachen zu können", erklärt Vorstand Anne Egbers.

Passend zur Winterpause gibt es gute Neuigkeiten: Unser Oberliga-Team wird auch ir der kommenden Saison von Chef-Trainer Patrick Lonnemann trainert. Ebenso haben Co-Trainerin Alisa Brinker und Athletiktrainerin Theresa Blanke ihre Zusage gegeben.

Thiering und Verst bleiben Concordia treu - Concordia setzt auf Kontinuität und Aufbruchsstimmung

Damit setzt der Verein weiterhin auf Kontinuität und ein eingespieltes Trainerteam, das die positive Entwicklung der Mannschaft fortführen soll.

Der SV Concordia Emsbüren stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft: Cheftrainer Simon Thiering und Co-Trainer Alexander Verst werden auch in der Saison 2026/27 an der Seitenlinie der 1. Herren stehen. Das bewährte Duo geht damit bereits in seine dritte gemeinsame Spielzeit beim SVCE. Ebenfalls erfreulich: Torwart-Trainer Thorsten Sabel bleibt dem Trainerteam erhalten und sorgt damit für zusätzliche Stabilität.

Der Fußballvorstand zeigt sich hochzufrieden mit der Arbeit des Trainerstabes. Unter ihrer Leitung hat sich die junge Mannschaft nicht nur sportlich weiterentwickelt, sondern auch durch starken Teamgeist und klare spielerische Fortschritte überzeugt. Der direkte Wiederaufstieg in die Bezirksliga war dabei ein erster Meilenstein. Aktuell steht das Team zur Saisonhalbzeit sicher im Mittelfeld und hat sich eine vielversprechende Ausgangslage für den weiteren Saisonverlauf erarbeitet.

Mit der frühzeitigen Vertragsverlängerung setzt Concordia Emsbüren ein deutliches Zeichen: Der eingeschlagene Weg wird konsequent weitergeführt. Kontinuität, Vertrauen und eine klare sportliche Linie, das ist die Basis, auf der der SVCE auch in der kommenden Saison angreifen will.

