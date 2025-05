Gesamtes Team in Mülheim wechselt zum Tabellennachbarn

Personelles Erdbeben in der Duisburger Kreisliga B, Gruppe 1: Die große Mehrheit des Kaders des SV Rot-Weiss Mülheim II macht den Schritt zum Dümptener TV.

Für die Gespräche spielte die Zukunftsperspektive einen wesentlichen Faktor im Entscheidungsprozess der Spieler: "Der Zusammenhalt bei den Jungs ist super und sie haben Bock, was mit aufzubauen. Das war ausschlaggebend und das kannst du nur als erste Mannschaft", freute sich Dümptens sportlicher Leiter, Philipp Schweizer.

Knapp drei Wochen vor Saisonschluss belegen die beiden Teams punktgleich Platz vier und fünf in der Tabelle. In den Aufstiegskampf werden die Teams nicht mehr eingreifen können. Entsprechend trainieren die Teams der Liga-Konkurrenten auch schon zusammen, um auch einen reibungslosen Übergang in die kommende Saison zu gewährleisten.

"Wir müssen erst einmal den Übergang schaffen. Dass die Qualität da ist, ist keine Frage, wir sollten da aber keinen Druck aufbauen", schraubte Schweizer zunächst die Erwartungen zurück. "Wir sind auf jeden Fall fleißig und wollen auch eine vernünftige Vorbereitung machen."

Mülheims Noch-Kapitän Christopher Weißfloh machte hingegen unmissverständlich deutlich: "Das Ziel ist klar: wir wollen hoch! Und hier haben wir ideale Voraussetzungen, um das zu schaffen."

Zunächst gilt es aber noch, die Spielzeit für beide Teams ordentlich abzuschließen, bis sich das neu formierte Team des Dümpetener TV in neuem Gesicht an die Kreisliga heranpirschen kann.