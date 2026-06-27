Gesamter Kader muss ersetzt werden: Neustart beim VfL Repelen

Repelen verliert den gesamten Kader. – Foto: Burak Annac

In der vergangenen Saison hat die erste Mannschaft des VfL Repelen souverän als Tabellenneunter den Klassenerhalt in der Bezirksliga geschafft. Doch während es auf dem Platz rund lief, kriselte es hinter den Kulissen gewaltig. Schon gegen Ende der Saison war klar: Beim VfL wird sich einiges ändern. Der Moerser Klub muss sich komplett neu aufstellen.

Sascha Weyen, der langjährige Sportliche Leiter, ist weg. Auch Coach Sercan Baloglu gab seinen Abschied bekannt. Er macht als Co-Trainer beim Oberliga-Aufsteiger SV Scherpenberg weiter. Sein Nachfolger Martin Soblik steht vor einer Mammutaufgabe. Er muss bei den Blau-Weißen gemeinsam mit seinem Co-Trainer Dennis Hüsken einen komplett neuen Kader zusammenstellen.

Ihm ist die Schwere der Aufgabe natürlich bewusst. Kein einziger Spieler aus dem letztjährigen Bezirksliga-Kader steht ihm mehr zur Verfügung. Alle Kicker wechselten den Verein. Soblik macht im Gespräch mit der Redaktion deutlich, dass das Finanzielle kein ausschlaggebender Punkt für ihn war, nach Repelen zurückzukehren. Und das gelte auch für die Spieler: „Bei uns wird niemand ein festes Gehalt bekommen. Die finanziellen Mittel sind überschaubar. Wenn, dann möchten wir etwas für die Gemeinschaft machen. Das ist allen Spielern auch direkt kommuniziert worden.“

Der 45-jährige Soblik trainierte zuletzt mehrere Jahre beim VfB Homberg eine A-Jugend-Mannschaft. Er ist in Repelen kein Unbekannter. „Der Kontakt kam über einen langjährigen Bekannten zustande. Anschließend hat sich Cihan Sen aus der sportlichen Leitung bei mir gemeldet, und wir haben uns schnell geeinigt. Für mich schließt sich ein Kreis. Ich habe mit neun Jahren angefangen, in Repelen auf dem Ascheplatz Fußball zu spielen. Es war mein erster Verein. Nun kehre ich als Seniorentrainer zurück. Ich kann mich also absolut mit dem Verein identifizieren“, stellt Soblik klar.

Dennoch kann der neue Trainer bereits auf einen Stamm an Spielern zurückgreifen. Unter anderem wechselt sein Sohn Dominic Soblik, der in der vergangenen Kreisliga C-Saison in Homberg auf 28 Tore in 28 Spielen kam, mit an die Stormstraße. „Wir haben jetzt 19 feste Zusagen. Viele Spieler, mit denen wir schon einmal zusammengearbeitet haben, sind mit dabei. Hinzu kommen vier interne Zugänge. Außerdem stehen noch weitere Gespräche an. Unser Ziel ist es, einen Kader von 25 bis 27 Spielern auf die Beine zu stellen.“

Klassenerhalt als erstes Ziel

Und der neue Chefcoach meint weiter: „Wir finden, dass es ein Privileg sein sollte, in der Bezirksliga zu spielen. Es sollte auch für junge Spieler eine Möglichkeit sein, sich in dieser Klasse zu beweisen.“ Soblik möchte obendrein die turbulente Vergangenheit beim VfL mit Leistung auf dem Platz vergessen machen: „Alles, was hier passiert ist, war gestern. Wir fangen ganz neu an.“ Er hofft dabei auf Nachsicht der VfL-Anhänger, wenn es nicht von Anfang an rund laufen sollte, und fordert gleichzeitig die Unterstützung der Fans ein.

Die sportliche Zielsetzung der ersten Mannschaft lautet, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen, bei der es menschlich wie fußballerisch passt. Dabei kann der Coach auch auf Cihan Sen bauen. Der ehemalige Landesliga-Kicker des VfL wird ihn als Spielertrainer unterstützen. „Er soll jedoch mehr die Aufgaben des Teammanagers übernehmen, ein Bindeglied zwischen Vorstand und Mannschaft sein.“

„In der ersten Saison ist natürlich der Klassenerhalt das Ziel. Ich bin ein ehrgeiziger Typ. Ich habe einen Dreijahresvertrag. Wir denken Schritt für Schritt und möchten etwas aufbauen, zusammenführen und den VfL Repelen wieder zu einer attraktiven Adresse machen“, sagt Soblik im Brustton der Überzeugung.