Gesamter Kader bleibt zusammen

– Foto: Klaus Heinrichsmeyer

Der TSV Hertingshausen geht mit einem bemerkenswerten Signal der Geschlossenheit in die neue Saison: Wie der Verein mitteilte, wird der komplette Kader der ersten und zweiten Mannschaft auch in der Spielzeit 2026/27 das Trikot des TSV tragen. Nach der frühzeitigen Verlängerung mit Trainer Jörg Müller und dem spielenden Co-Trainer Christian Krug folgt damit die nächste wichtige Weichenstellung.

Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die Mannschaft. Dass sämtliche Spieler den gemeinsamen Weg im Sportpark fortsetzen, spricht für ein gewachsenes Vertrauen innerhalb des Vereins – und für ein Umfeld, in dem sich die Akteure sportlich wie menschlich gut aufgehoben fühlen. Gerade im Amateurfußball, wo Kader im Sommer oft spürbar in Bewegung geraten, ist diese komplette Zusage ein starkes Zeichen.

Der TSV wertet die Entscheidung auch als Bestätigung für die Arbeit des Trainerteams, des Vorstands und der sportlichen Leitung. Müller und Krug hatten bereits zu Jahresbeginn angekündigt, die Entwicklung junger Spieler vorantreiben und den Kader nachhaltig verbreitern zu wollen. Nun bleibt ihnen dafür die gewachsene Basis erhalten.