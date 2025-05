Gesamt 1.800 Fans! Relegations-Jubel bei Haselmühl & SG Mötzing

Meister der A-Klasse 1 und Aufsteiger in die Kreisklasse: SG Mötzting/Sünching II. – Foto: Felix Schmautz

So kann man doch in die „fünfte Jahreszeit“ starten: Am Mittwochabend läuteten zwei spannende Krimis – eines entschieden nach Verlängerung, eines im Elfmeterschießen – die diesjährige Relegation in der Oberpfalz ein. Im Fußballkreis Amberg/Weiden setzte sich der ASV Haselmühl in Amberg mit 5:3 n.E. (1:1, 2:2) gegen den SC Germania Amberg durch. Das ist mindestens der erste Schritt zum Kreisliga-Erhalt. Sollten sowohl Inter Bergsteig Amberg als auch Grafenwöhr den direkten Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord schaffen, darf Haselmühl am Samstag den sicheren Klassenerhalt feiern. Auch im Kreis Regensburg erlebten die fast 1000 Zuschauer in Geisling einen Krimi. Der FC Rosenhof und die SG Mötzing/Sünching II kämpften in einem Entscheidungsspiel um die Meisterschaft in der A-Klasse 1. Die SG traf weit in der Nachspielzeit aus über 30 Metern zum 1:1 und erzielte in der anschließenden Verlängerung den 2:1-Siegtreffer. Somit geht Mötzing/Sünching II nächste Saison in der Kreisklasse an den Start, während Rosenhof sein Glück in der Relegation versuchen muss.

Kreis Amberg/Weiden: Relegation zur Kreisliga







Der ASV Haselmühl hat beste Karten, auch nächste Saison in der Kreisliga zu spielen. In einem wahren Relegations-Krimi vor rund 800 Zuschauern setzte sich die Schuster-Elf auf dem Sportgelände des SV Inter Bergsteig Amberg nach Elfmeterschießen gegen den SC Germania Amberg durch. Die Regelspielzeit hatte keinen Sieger gefunden – Daniel Ibler (10.) und Matthias Schmidt (61.) brachten Haselmühl jeweils vom Elfmeterpunkt in Führung, Simon Madl (23./Distanzschuss) und Fabian Kammerl (63./direkter Freistoß) antworteten für Germania. Nachdem die Verlängerung kein Entscheidung brachte, musste das Elfmeterschießen entscheiden. Hier parierte ASV-Keeper Donatien Michel zwei Elfmeter und sicherte seinen Farben damit den Sieg.





Kreis Regensburg: Entscheidungsspiel um Platz 1 der A-Klasse 1







Stolze 968 zahlende Zuschauer sahen auch in Geisling ein enges Spiel. Beide Teams starteten mit je einer Top-Chan, ehe Nico Oertel via Foulelfmeter zum 1:0 für Rosenhof traf (27.). Der zweiten Durchgang war durchzogen von vielen kleinen Unterbrechungen. Als die Rosenhofer Fans schon zum Jubel ansetzen, traf die SG Mötzing in der sechsten Minute der Nachspielzeit doch noch zum Ausgleich. Routinier Daniel Diesenbacher überwand FC-Keeper Sowada aus rund 30 Metern. Irre! In der Verlängerung avancierte Diesenbacher endgültig zum Helden, als er in der 117. Minute einen Freistoß unter Zuhilfenahme der Latten-Unterkante ins Tor setzte. Jubel bei Mötzing/Sünching II, Frust bei Rosenhof, das nun in der Relegation auf den SV Breitenbrunn II trifft.