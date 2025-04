Gerüstet für die entscheidenden Wochen: Hohenfurch erfüllt Pflichtaufgabe

„Wir haben es selbst in der Hand“, sieht Resch zuversichtlich dem Existenzkampf im Wonnemonat Mai entgegen. Seine Mannschaft lieferte in Weil eine seriöse Leistung ab und ließ überhaupt nichts gegen den ersten Absteiger aus der Liga anbrennen. Allerdings nötigte die Vorstellung des FC dem Coach allen Respekt ab. „So schlecht sind nicht wie sie dastehen“, stellte Resch klar. Vor allem in den ersten vier Minuten spielte das Schlusslicht munter mit. Ein Distanzschuss von Nico Bayer zog den Gastgebern jedoch den Stecker. „Das hat ihnen das Genick gebrochen“, konstatierte der Trainer.

Seine Mannschaft vermied es, sich auf dem Erreichten auszuruhen und legte schnell durch Leonhard Grimm einen zweiten Treffer nach. Damit war der Torhunger des Neulings vorerst gestillt. Die Partie plätscherte so dahin, bis Grimm seine zweite Kiste nachlegte. Und weil sich fünf Minuten später noch Stefan Herz in die Torschützenliste eintrug, war die Begegnung bereits zur Pause entschieden. Der SVH nahm den Schwung mit in die zweite Halbzeit. Zwei Minuten nach Wiederbeginn schnürte Grimm seinen Hattrick. Als Elias Fischer in der 55. Minute das halbe Dutzend vollmachte, bahnte sich ein Desaster für die Gastgeber an. Es war noch genügend Zeit auf der Uhr, um ein zweistelliges Resultat zu erzielen.