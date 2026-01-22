Gerüstbau Fürstenwalde Cup bringt acht Teams unter ein Dach

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Am morgigen Freitag, 23. Januar 2026, wird die Sporthalle in Briesen zur Bühne für den Gerüstbau Fürstenwalde Cup des VfB Steinhöfel. Acht Herrenmannschaften, zwei Vierergruppen und eine komplette Finalrunde sorgen für einen langen Hallenabend, der ganz im Zeichen von Tempo, Technik und unmittelbaren Entscheidungen steht. Gespielt wird jeweils zwölf Minuten – genug Zeit für Struktur, aber kurz genug, um jeden Fehler spürbar zu machen.

In der Gruppe A treffen der FC Union Frankfurt, Gastgeber VfB Steinhöfel, der SV Merkur Kablow-Ziegelei 1916 und der TSV Lichtenberg aufeinander. Diese Konstellation vereint regionale Nähe mit sportlicher Vielfalt. Der VfB Steinhöfel steht dabei besonders im Fokus, denn als Ausrichter will man vor heimischem Publikum nicht nur organisieren, sondern auch sportlich Akzente setzen.

Gruppe B mit breiter Mischung

Die Gruppe B ist mit dem FSV Union Fürstenwalde II, dem FSV Preußen Bad Saarow, dem SV Grün-Weiß Letschin 1922 und United Berlin besetzt. Unterschiedliche Spielstile treffen hier aufeinander, was der Gruppe eine besondere Spannung verleiht. Gerade in der Halle können solche Kontraste schnell zu offenen Spielen führen. Der Turnierstart als erste Weichenstellung

Der Anpfiff zum ersten Spiel erfolgt um 18:30 Uhr. Von Beginn an folgt Begegnung auf Begegnung in engem Rhythmus. Schon die ersten Partien geben Hinweise darauf, welche Mannschaften sich schnell auf die Hallenbedingungen einstellen und wer noch Anpassungen vornehmen muss.