Gerüstbau Fürstenwalde Cup bringt acht Teams unter ein Dach

Am morgigen Freitag, 23. Januar 2026, wird die Sporthalle in Briesen zur Bühne für den Gerüstbau Fürstenwalde Cup des VfB Steinhöfel. Acht Herrenmannschaften, zwei Vierergruppen und eine komplette Finalrunde sorgen für einen langen Hallenabend, der ganz im Zeichen von Tempo, Technik und unmittelbaren Entscheidungen steht. Gespielt wird jeweils zwölf Minuten – genug Zeit für Struktur, aber kurz genug, um jeden Fehler spürbar zu machen.
Gruppe A mit Gastgeber und Tradition
In der Gruppe A treffen der FC Union Frankfurt, Gastgeber VfB Steinhöfel, der SV Merkur Kablow-Ziegelei 1916 und der TSV Lichtenberg aufeinander. Diese Konstellation vereint regionale Nähe mit sportlicher Vielfalt. Der VfB Steinhöfel steht dabei besonders im Fokus, denn als Ausrichter will man vor heimischem Publikum nicht nur organisieren, sondern auch sportlich Akzente setzen.
Gruppe B mit breiter Mischung
Die Gruppe B ist mit dem FSV Union Fürstenwalde II, dem FSV Preußen Bad Saarow, dem SV Grün-Weiß Letschin 1922 und United Berlin besetzt. Unterschiedliche Spielstile treffen hier aufeinander, was der Gruppe eine besondere Spannung verleiht. Gerade in der Halle können solche Kontraste schnell zu offenen Spielen führen.
Der Turnierstart als erste Weichenstellung
Der Anpfiff zum ersten Spiel erfolgt um 18:30 Uhr. Von Beginn an folgt Begegnung auf Begegnung in engem Rhythmus. Schon die ersten Partien geben Hinweise darauf, welche Mannschaften sich schnell auf die Hallenbedingungen einstellen und wer noch Anpassungen vornehmen muss.
Platzierungsspiele als Standortbestimmung
Nach Abschluss der Gruppenphase werden zunächst die Platzierungsspiele um Rang sieben und Rang fünf ausgetragen. Diese Begegnungen sind mehr als reine Statistik, denn sie geben den Teams die Möglichkeit, den Turnierabend mit einem positiven Ergebnis abzuschließen und sich unter Wettkampfbedingungen weiter zu messen.
Das Spiel um Platz drei als Reifeprüfung
Im Spiel um Platz drei treffen die jeweiligen Gruppenzweiten aufeinander. Hier geht es um einen Podestplatz und um die Frage, wer das Turnier mit einem Erfolgserlebnis beendet. In der Halle bedeutet das: noch einmal volle Intensität, noch einmal höchste Konzentration.
Das Finale als Höhepunkt des Abends
Den Abschluss des Turniers bildet das Finale, das um 22:08 Uhr angepfiffen wird. Dann stehen sich die beiden Gruppensieger gegenüber. Zwölf Minuten entscheiden über den Turniersieg beim Gerüstbau Fürstenwalde Cup. Nach einem langen Hallenabend verdichtet sich alles auf diese eine Begegnung.