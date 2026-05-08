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Gerüst weiter geformt
Acht weitere Spieler verlängern ligaunabhängig beim FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz
Der FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz treibt seine Personalplanung für die kommende Spielzeit weiter entschlossen voran. Wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilte, haben mit Zakariae El Jamouhi, Tommy Orth, Andre Luckhardt, Jermaine-Pascal Selzer, Marcel Krafft, Marcel-Gabriel Ginga, Yavhenii Lisnychi und Joel Podlesak gleich acht weitere Spieler ihre Zusage für die neue Saison gegeben – ligaunabhängig.
Damit wächst das Grundgerüst für die kommende Runde weiter an. Bereits zuvor hatten um Kapitän Sebastian Kraus mehrere Spieler ihre Verlängerung bekanntgegeben, nun sieht der Gruppenligist eine stabile Basis geschaffen, auf der die sportliche Leitung die nächsten personellen Entscheidungen aufbauen kann. Sportlicher Leiter Oliver Seifert spricht von „wichtigen Säulen“, die mit Einsatz, Leidenschaft und Identifikation genau das verkörperten, wofür der Verein stehen wolle.
Die Planungen sind damit allerdings noch nicht abgeschlossen. Nach Angaben des Klubs laufen die Gespräche mit weiteren Akteuren aus dem aktuellen Kader bereits, weitere Zusagen sollen zeitnah folgen. Parallel dazu arbeitet FeLoNi auch an externen Verstärkungen: Erste Zusagen von Neuzugängen seien bereits erfolgt, die offizielle Bekanntgabe stehe noch aus.