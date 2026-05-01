 2026-04-29T13:32:52.058Z

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Gerüst im Fokus

Haas, Nödel und Rudolph verlängern

von red · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

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Gruppenliga Kassel 1
Melsunger FV
Sebastian Nödel
Sebastian Nödel
Maik Haas
Maik Haas
Leon Rudolph
Leon Rudolph

Der Melsunger FV 08 treibt seine Kaderplanung mit Nachdruck voran und bindet weitere Schlüsselspieler. Wie der Gruppenligist in seinen sozialen Medien bekanntgab, haben Maik Haas, Sebastian Nödel und Leon Rudolph ihre Verträge verlängert.

Die Verlängerungen fügen sich in eine Reihe von Personalentscheidungen ein, mit denen Melsungen zuletzt konsequent auf Kontinuität setzt. Nach den bereits vermeldeten Zusagen mehrerer Leistungsträger unterstreicht der Klub nun erneut: Der MFV will sein Fundament bewahren – und darauf sportlich den nächsten Schritt aufbauen.