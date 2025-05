Die beiden Spielertrainer des Regionalligisten: Mathias Franke (links) und Erduan Topallaj verantworten künftig das Team von Futsal Allgäu. – Foto: Stefan Günter

Gerüst für die neue Saison steht fest Das sind die Gegner von Futsal Allgäu +++ Mathias Franke wird Nachfolger von Naim Nimanaj als Spielertrainer Verlinkte Inhalte Futsal RL Süd Futsal Allgäu

Die kommende Spielzeit in der Futsal-Regionalliga Süd wird wieder mit zehn Mannschaften durchgeführt. Nach dem Aufstieg der Young Boys Balkan Pfarrkirchen in die Erste Bundesliga und dem Abstieg des Remchinger Futsal-Clubs trifft Futsal Allgäu ab September auf zwei neue Mannschaften. Wieder zurück ist das Team AFG Bergstraße, das sich aus der Saison 2023/24 als Tabellenschlusslicht verabschieden musste. Aufgestiegen ist auch der TSV 54 DJK München.

„Es wird mit Sicherheit wieder eine spannende Runde, wobei ich besonders das Team der DJK München nicht einschätzen kann“, so Vereinsvorstand Tom Neitzel, der natürlich die Statistik der Landeshauptstädter bereits studiert hat. In der Bayernliga schlossen sie die Runde mit acht Siegen und einer Niederlage als Erster ab. Im Rahmen einer Relegationsrunde setzten sie sich genauso durch wie das Team AFG Bergstraße. Weil die Balkan Boys den Aufstieg in die Eliteliga geschafft haben, war dadurch ein weiterer Platz in der Regionalliga Süd frei. Baki Nürnberg wird in der kommenden Saison weiterhin in der zweithöchsten Liga Deutschlands kicken. Es gesellen sich die bestehenden Teams SV Darmstadt 98, Black Forest Freiburg, Futsal Panther Ingolstadt, Karlsruher SC, 1860 München und TSV Neuried dazu.

Unterdessen wird Futsal Allgäu nicht am 20. Juni am diesjährigen Verbandspokal des Bayerischen Fußball-Verbandes teilnehmen. Tom Neitzel begründet die Absage vor allem damit, „dass wir zu diesem Zeitpunkt nicht nur eine geringe Spielerdichte haben, die Jungs wollen nach einer langen Saison auch einmal Pause haben. Der Zeitpunkt des Turniers ist in den Pfingstferien. Hier sind viele unserer Spieler im wohlverdienten Urlaub, von daher werden wir keine Mannschaft melden.“