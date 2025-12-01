Gerümpelturnier beim FVS Sulzfeld

Liebe Sport- und Fußballfreunde,
es ist mal wieder so weit, dass sportliche Highlight des Jahres steht vor der Tür - der FVS Sulzfeld veranstaltet auch in diesem Jahr sein traditionelles Fußball Gerümpelturnier in der Ravensburghalle.
Am Sonntag, 28.12.2025 können sich Firmen- und Freizeitmannschaften, bei denen aktive Spieler mitwirken dürfen, messen und
am Montag, 29.12.2025 dürfen die Vereins-, Firmen- und Freizeitmannschaften, bei denen ausschließlich nicht aktive Spieler teilnehmen, gegeneinander antreten.
Das Turnier wird wie immer mit Rundumbande gespielt - 4 Feldspieler + 1 Torwart (Die Mannschaftsgröße ist nicht begrenzt).
Turnierbeginn wird etwa gegen 17:00 Uhr sein.
Die Startgebühr beträgt 50,-€ und ist bei Turnierbeginn zu entrichten.
Die drei Erstplatzierten Mannschaften bekommen, neben Pokalen, attraktive Geldpreise in Höhe von 150/100/50 Euro.
Für Anmeldungen und Rückfragen meldet euch gerne bei uns per Mail an events@fvs-sulzfeld.de